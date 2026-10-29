काजू के छिलके के नीचे छिपाकर 1.35 करोड़ का गांजा ला रहे थे चाचा-भतीजा, करनाल से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, करनाल। जीटी रोड पर कोहंड के समीप मंगलवार रात एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम द्वारा पकड़े गए दोनों नशा तस्करों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने दोनों आरोपितों को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दोनों आरोपित चाचा-भतीजा हैं। पुलिस ने टाटा ट्रक से काजू के छिलके के नीचे छिपाकर रखे गए 519 किलो 900 ग्राम गांजा फुलपत्ती बरामद की थी, जिसकी कीमत करीब 1.35 करोड़ रुपये बताई है।