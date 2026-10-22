हरियाणा में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों का होगा तबादला, 2027 में काम के आधार पर मिलेगी तैनाती

जागरण संवाददाता, करनाल। अवैध खनन, अवैध शराब की बिक्री, अनधिकृत कालोनियों, बिजली-पानी चोरी और सड़कों पर भारी वाहनों के अनधिकृत आवागमन पर नियंत्रण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं।

हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. एम. रवि किरण ने स्पष्ट किया कि ब्यूरो के उद्देश्यों को लागू करने में कोताही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वर्ष 2027 में कार्य की समीक्षा के आधार पर थाना प्रभारियों की तैनाती की जाएगी। लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों को ब्यूरो से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा।

करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एनबीजीएआर) के सभागार में आयोजित राज्यस्तरीय बैठक में एडीजीपी ने जनवरी से अक्टूबर 2026 तक जिलावार अनुसंधान कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों पर नियंत्रण केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सरकारी राजस्व की क्षति रोकने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को कार्यप्रणाली में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

भिवानी की टीम को मिलेगा इनाम समीक्षा के दौरान भिवानी जिले में खनन नियंत्रण की दिशा में किए गए कार्यों की सराहना की गई। एडीजीपी ने संबंधित थाना प्रभारियों और उनकी टीम को नकद पुरस्कार एवं प्रशंसा प्रमाणपत्र देने की घोषणा की। वहीं, अन्य थाना प्रभारियों को प्रदर्शन में सुधार करने की हिदायत दी।

जोनवार निरीक्षण से तय होगी जवाबदेही एडीजीपी ने कहा कि निकट भविष्य में पूरे हरियाणा का जोनवार निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद सभी थानों का निरीक्षण कर अनुसंधान कार्यों की गुणवत्ता परखी जाएगी। पुलिस अधीक्षकों को बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।