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सरकारी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल ने दी थी करनाल विधायक को जान से मारने की धमकी, बहू-बेटियों को भी दी थी गालियां

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Wed, 02 Sep 2026 04:06 PM (GMT+05:30)

करनाल के विधायक जगमोहन आनंद को मिली जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है।

विधायक को जान से मारने की धमकी देने वाला निकला सरकारी स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल।

विधायक को जान से मारने की धमकी देने वाला निकला सरकारी स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल।

HighLights

  1. विधायक जगमोहन आनंद को जान से मारने की धमकी मिली

  2. धमकी देने वाला आरोपी रिटायर्ड सरकारी प्रिंसिपल है

  3. पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है

जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद को बलबीर सिंह एरिया कमांडर लॉरेंस बिश्नोई हरियाणा के नाम से ऐके-47 की 20 गोलियां मारने की धमकी देने वाले की पुलिस ने पहचान कर लिया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपित सरकारी स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल है और फिलहाल फरार है। पुलिस आरोपित को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। बता दें 27 अगस्त को करनाल के विधायक जगमोहन आनंद एक धमकी भरा पत्र मिला था।

जिसमें उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह पत्र बलबीर सिंह एरिया कमांडर लॉरेंस बिश्नोई हरियाणा के नाम से था। इस पत्र में विधायक के समाज को, समाज की बहू बेटियों को गंदी-गंदी गालियां दी गई है।

वहीं विधायक को भी एक महीने के अंदर गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी है और उनके बेटे को भी जान से मारने की बात कही गई है। धमकी भरे पत्र में विधायक और उसके बेटे के सिर में ऐके-47 की 20 गोलियां मरने की बात कही है वहीं यह भी कहा गया है की कितनी भी सुरक्षा बढ़ा लो रात को गोली मार देंगे एक महीने के अंदर।

इस पत्र में एनकाउंटर में ढेर हुए हर्ष का नाम लेते हुए विधायक को उसकी मौत का ब्याज सहित हिसाब किताब देने की बात कही गई है। इस धमकी के बाद विधायक का पूरा परिवार डरा हुआ है।

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