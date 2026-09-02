सरकारी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल ने दी थी करनाल विधायक को जान से मारने की धमकी, बहू-बेटियों को भी दी थी गालियां

जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद को बलबीर सिंह एरिया कमांडर लॉरेंस बिश्नोई हरियाणा के नाम से ऐके-47 की 20 गोलियां मारने की धमकी देने वाले की पुलिस ने पहचान कर लिया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपित सरकारी स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल है और फिलहाल फरार है। पुलिस आरोपित को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। बता दें 27 अगस्त को करनाल के विधायक जगमोहन आनंद एक धमकी भरा पत्र मिला था।

जिसमें उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी। यह पत्र बलबीर सिंह एरिया कमांडर लॉरेंस बिश्नोई हरियाणा के नाम से था। इस पत्र में विधायक के समाज को, समाज की बहू बेटियों को गंदी-गंदी गालियां दी गई है।