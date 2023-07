Karnal: राहगीरी कार्यक्रम का हुआ आयोजन, CM मनोहर लाल ने शिरकत कर लगाए चार चांद; 'द ग्रेट खली' ने भी लिया भाग

Raahgiri program in Karnal हरियाणा के करनाल में राहगीरी कार्यक्रम का आगाज हो चुका है।प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में आयोजित हुए राहगीरी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया और कार्यक्रम में ग्रेट खली ने भी शिरकत की। सीएम ने विभिन्न खेलों में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया।

करनाल में राहगीरी कार्यक्रम का हुआ आयोजन

करनाल, जागरण संवाददाता। Raahgiri program in Karnal: हरियाणा के करनाल में राहगीरी कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में आयोजित हुए राहगीरी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं, उन्होंने विभिन्न खेलों में भी भाग लिया। कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें भाजपा नेता एवं पूर्व रेसलर द ग्रेट खली भी पहुंचे। सीएम का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हुआ आयोजन राहगीरी कार्यक्रम डांस की मस्ती से लेकर अलग-अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी आकर्षण का केंद्र रही। राहगीरी कार्यक्रम को आयोजित करने का अहम लक्ष्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इसमें अलग-अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से लोगों को खेलों व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग स्वस्थ रहें। इन खेलों का हुआ आयोजन #WATCH हरियाणा: राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में आयोजित राहगीरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। (सोर्स: DPR) pic.twitter.com/eFbotce00p— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 2, 2023 राहगीरी कार्यक्रम में विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन किया गया। वहीं, इनमें सीएम ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। राहगीरी कार्यक्रम में योग, पुलिस बैंड, मटका दौड़, स्केटिंग, क्रिकेट, म्यूजिक और डांस स्टेज, रंगोली, हॉकी, बैडमिंटन, म्यूजिकल चेयर गेम, बॉक्सिंग, कबड्डी, गतका, साइकिलिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो-खो, जिमनास्टिक, एरोबिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट की तरह ही बहुत सारे खेलों का आयोजन किया गया है।

Edited By: Preeti Gupta