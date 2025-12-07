Language
    धुंध में अब नहीं होंगे हादसे! हरियाणा रोडवेज की तैयारी शुरू; बसों में लगाए जा रहे यह खास टेप

    By Vishal Kaushik Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:04 PM (IST)

    करनाल रोडवेज ने धुंध से बचाव के लिए बसों पर आइकेट और रंगीन टेप लगाना शुरू कर दिया है। ड्राइवरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बसों में सफेद, पी ...और पढ़ें

    धुंध को लेकर रोडवेज की तैयारी शुरू, बसों में लगाई जा रहे आइकेट व तीन रंगों की टेप।

    विशाल कौशिक, करनाल। धुंध पड़नी शुरू हो गई है, इसको लेकर रोडवेज ने सुरक्षा तैयारी तेज कर दी है। बसों पर आइकेट व तीन रंगों वाली टेप लगाई जा रही है, ताकि धुंध में वाहनों को आसानी से दिख सकें। विभाग ने ड्राइवरों को सतर्क रहने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिले में 148 के करीब सरकारी बसें हैं, जिनमें से 60 बसों को लाल टेप लगाई गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, 22 ऐसी बसें थी, जिनकी सफेद टेप खराब हो गई थी या किन्हीं कारणों से उतर गई थी। इसके साथ ही 11 बसें ऐसी रही, जिनमें सफेद टेप पहले से ही लगी हुई है। इसके अलावा कुछ बसें ऐसी रह गई हैं जिनको चार-चाट फुट की सफेद टेप लगानी है, लेकिन वर्कशाप की ओर से 26 मीटर सफेद टेप का ऑर्डर किया हआ है।

    अगर आकटेक की बात करें तो सभी बसों में पीछे की ओर सिस्टम लगाया जाता है। जो चमकदार होता है। जिसके कारण दूसरी गाड़ी वालों को पीछे से सरकारी बसें दिखाई दे जाती है। 40 बसों पर आइटेक लग गए हैं। इसके अलावा धुंध को लेकर 70 बसों के पीले बल्ब बदले गए हैं।85 बसों की अभी डिपो की ओर से जांच चल ही है। जिनमें जरूरत होगी उनमें भी पीले बल्ब लगा दिए जाएंगे।

    धुंध के चलते रंग अनुसार टेप लगाने का तरीका

    धुंध को देखते हुए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए रोडवेज डिपो की ओर से लाल, पीली व सफेद रंग की टेप लगाई जाती है। इनमें सफेद टेप को बस के आगे बोनट पर लगाई जाती है, इसके अलावा चार फुट का टुकड़ा अतिरिक्त भी लगाया जा रहा है। पीले रंग की टेप बसों की दोनों साइडों में लगाई जाती है, जबकि लाल रंग की टेप पीछे की ओर लगाई जाती है। ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को बसें दिखाई दे।

    इन बसों में लगाई गई लाल टेप

    महाप्रबंध करनाल रोडवेज की ओर से 1484, 3730, 7006, 1108, 9460, 1042, 3349, 9902, 8392,6295,8496, 2789, 5108, 6066, 3912, 2890, 5157, 2682, 4240, 6276, 8636, 9720,7720, 5295, 9772, 9558,1195, 4277, 9720, 6436, 4128, 1167,9964, 6378, 6261, 8732,4646, 4368 सहित 60 बसों में लाल टेप लगाने का काम किया जा चुका है।

    इन बसों में लगी हुई हैं सफेद पट्टी

    रोडवेज करनाल डिपो के महाप्रबंध के निर्देशानुसार 2954, 3916, 2890, 3730, 7608, 8398, 6168, 6922, 9720, 6245, 8631 नंबर बसों में पहले ही सफेद रंग की पट्टी लगी हुई है। वहीं, अगर इनमें से किसी की खराब हो गई हैं उनको रिपेयर करवाई जाएगी। इसके अलावा 3349, 8808, 1108, 3108, 2789, 4368, 3979, 4959, 9153,5980, 8689, 7006, 9964, 1515, 5108, 2737, 9003, 4128,5238, 1530, 8496 में रोडवेज डिपो ने सफेद रंग की टेप लगा दी है।

    धुुंध को लेकर सभी तैयारियां पूरी: जीएम

    करनाल रोडवेज डिपो के जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि धुुंध पड़नी शुरू हो गई है। इसको लेकर सभी ड्राइवरों व कंडक्टराें को बस सावधानीपूर्वक चलाने के आदेश दे दिए हैं। सवारियों व बसों को नुकसान नहीं होना चाहिए। बसों की रंगीन पट्टियां लगभग बदल दी गई है। वहीं, आइकन लगाएं जा रहे हैं। बसों में फाग लाइट जिनमें खराब हैं उनमें जरूरत अनुसार बदला जा रहा है। तैयारियां पूरी हैं।