करनाल में फ्लैट में ले जाकर पड़ोसी ने 11 वर्षीय बच्ची से किया दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया मामला

जागरण संवाददाता, करनाल। सेक्टर 4 पुलिस चौकी क्षेत्र में एक 11 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म कर दिया। आरोपित पड़ोसी बच्ची को खेली में खेलते समय अपने फ्लैट पर ले गया था और वहां डरा धमका कर बच्ची के साथ गलत काम किया।

पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता पिता ने पुलिस को बताया कि बीती 7 सितंबर की सुबह करीब 9:30 बजे उसकी 11 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। कुछ देर बाद उसकी पत्नी बच्ची को बुलाने गई, लेकिन वह वहां नहीं मिली।