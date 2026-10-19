महाभारत के समय का वैष्णो देवी मंदिर,  नवरात्र पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़; अखंड ज्योति बनी आस्था का केंद्र

संवाद सहयोगी, जलमाना। नवरात्र के पावन अवसर पर गांव पाढ़ा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना हुआ है। महाभारत काल से जुड़ी मान्यता वाले इस मंदिर में मां के दर्शन के लिए दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

मंदिर में प्रज्वलित अखंड ज्योत भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। मंदिर में नौ देवियों के स्वरूप के दर्शन कर श्रद्धालु परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और शांति की कामना कर रहे हैं। नवरात्र के दौरान सुबह-शाम पूजा-अर्चना, दीप प्रज्वलन और माता की भेंटों से मंदिर परिसर भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालु उपवास रखकर मां की आराधना कर रहे हैं। माता के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। मंदिर का इतिहास पाढ़ा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था का केंद्र है। यह महाभारत कालीन मंदिर है। यहां हर महीने आसपास के जिलों के श्रद्धालु माथा टेकने व मन्नत का धागा बांधने आते हैं। मां के दरबार में पहुंचकर भक्त श्रद्धाभाव से पूजा-अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां वैष्णो देवी अपने भक्तों को शक्ति, साहस और धैर्य प्रदान करती हैं। मंदिर की विशेषता नवरात्रों के दौरान माता के नौ स्वरूपों की उपासना कर श्रद्धालु अपने जीवन में शक्ति, करुणा, संयम और समर्पण जैसे गुणों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। मंदिर में जलती अखंड ज्योत भक्तों की श्रद्धा और माता के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती है। मां के दरबार में प्रार्थना करते श्रद्धालुओं के चेहरों पर भक्ति और आत्मिक शांति का भाव दिखाई देता है। पूरे महीना मंदिर में अखंड ज्योत जलती है। उसके बाद ही मंदिर में भंडारा आयोजित होता है।