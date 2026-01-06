गफ्फार ने मोनू राणा बन हिंदू युवती से बनाए संबंध, फिर अश्लील वीडियो बनाकर करने लगा ब्लैकमेल; पुलिस ने भेजा जेल

जागरण संवाददाता, करनाल। मुस्लिम लड़के ने फर्जी हिंदू बनकर एक हिंदू महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसका शारीरिक शोषण कर उसका वीडियो बना लिया, अब उसे ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है।

आरोपित ने सोशल मीडिया पर मोनू राणा के नाम से आईडी बनाई हुई थी, लेकिन हकीकत में उसका नाम गफ्फार निकला। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में 34 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है।

उसने ब्यूटी पार्लर व सैलून का काम सीखा हुआ है। पुराने बस स्टैंड के पीछे सैलून पर लेडी क्लाइंट आती रहती हैं। इसी जानकारी के आधार पर 5 जून 2024 को उसका आरोपित से संपर्क हुआ। इसके बाद आरोपित उससे सोशल मीडिया पर मोनू राणा की आईडी से जुड़ गया।

उसने अपने आप को हिंदू बताकर भरोसा जीता था। इस लिए वह उसके साथ रहने लगी थी। आरोपित ने कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे और उनका निजी वीडियो व फोटो ले लिए। आरोपित ने उसे शादी करने का झांसा दिया था लेकिन बाद में वह मना कर गया।