'अपनी फितरत के हिसाब से बयान देते हैं नेता', सज्जन सिंह को लेकर दीपेंद्र हुड्डा पर मनोहर लाल खट्टर का तंज

जागरण संवाददाता, करनाल। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से सज्जन सिंह को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का चरित्र किसी व्यक्ति का होता है, वह उसी प्रकार की बातें करता है।

सज्जन सिंह पर किस प्रकार के आरोप लगे और किस तरह वह कटघरे में खड़े हुए, यह सभी जानते हैं। ऐसे व्यक्ति का इस प्रकार के शब्दों में व्याख्यान करना कहीं से भी उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में बिना कोई नई बात जोड़े सज्जन सिंह के पुराने विवाद और उन पर लगे आरोपों का हवाला देते हुए हुड्डा की टिप्पणी को अनुचित बताया। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर शनिवार की शाम राष्ट्रीय खेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत की।

नेपाल की त्रासदी पर जताई चिंता नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा पर मनोहर लाल ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नेपाल में इस तरह की बड़ी प्राकृतिक त्रासदी पहले कभी हुई हो, ऐसा उन्होंने नहीं सुना। हिमालयी क्षेत्र में बनी कृत्रिम झीलों के टूटने, ग्लेशियरों के नीचे गिरने और नदियों में पानी एकत्र होने के बाद झीलों के टूटने से सैलाब की स्थिति पैदा हुई है।

इससे बड़ी संख्या में लोग लापता हुए हैं और जान-माल का भारी नुकसान होने की आशंका है। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन नुकसान बड़े स्तर पर होने की आशंका है। नेपाल छोटा देश है, इसलिए उसके लिए इस त्रासदी से उबरना चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि दुनिया के कई देश नेपाल की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। भारत भी वहां की आवश्यकता के अनुसार हरसंभव सहयोग करेगा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर बोले- जल्द होगा समाधान प्रदेश में कई सप्ताह से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर भी केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में यह मामला है और उम्मीद है कि जल्द इसका समाधान हो जाएगा।