करनाल में युवक को जबरन शराब पिलाकर 18 हजार रुपये की लूट, फिर जिंदा जलाने की कोशिश

जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल के कुंजपुरा थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां गांव खराजपुर में एक युवक को पहले जबरन शराब पिलाई गई, फिर लूटपाट के बाद उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई।

पीड़ित विक्की उर्फ विकास ने बताया कि 3 दिसंबर को गांव खराजपुर के रवि और सचिन उर्फ भिंडी उसके साथ घर आए थे। दोनों को पहले से जानकारी थी कि उसके पास पैसे हैं। दोनों ने उसे शराब पिलाई और फिर जान से मारने की नीयत से आग लगा दी।

घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन-फानन में पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद दोनों आरोपियों ने पीड़ित के ट्रैक सूट से 18 हजार रुपए और मोबाइल फोन लूटकर भाग गए।