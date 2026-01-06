Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    करनाल में युवक को जबरन शराब पिलाकर 18 हजार रुपये की लूट, फिर जिंदा जलाने की कोशिश

    By Jagran News Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:00 PM (IST)

    करनाल के कुंजपुरा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। खराजपुर गांव में विक्की उर्फ विकास नामक युवक को जबरन शराब पिलाकर लूटपाट की गई और ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जबरन शराब पिलाकर 18 हजार रुपये की लूट (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल के कुंजपुरा थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां गांव खराजपुर में एक युवक को पहले जबरन शराब पिलाई गई, फिर लूटपाट के बाद उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई।

    पीड़ित विक्की उर्फ विकास ने बताया कि 3 दिसंबर को गांव खराजपुर के रवि और सचिन उर्फ भिंडी उसके साथ घर आए थे। दोनों को पहले से जानकारी थी कि उसके पास पैसे हैं। दोनों ने उसे शराब पिलाई और फिर जान से मारने की नीयत से आग लगा दी।

    घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन-फानन में पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद दोनों आरोपियों ने पीड़ित के ट्रैक सूट से 18 हजार रुपए और मोबाइल फोन लूटकर भाग गए।

    इस मामले में पीड़ित के भाई प्रेम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कुंजपुरा थाने में केस दर्ज कराया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।