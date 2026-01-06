करनाल में युवक को जबरन शराब पिलाकर 18 हजार रुपये की लूट, फिर जिंदा जलाने की कोशिश
करनाल के कुंजपुरा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। खराजपुर गांव में विक्की उर्फ विकास नामक युवक को जबरन शराब पिलाकर लूटपाट की गई और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल के कुंजपुरा थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां गांव खराजपुर में एक युवक को पहले जबरन शराब पिलाई गई, फिर लूटपाट के बाद उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई।
पीड़ित विक्की उर्फ विकास ने बताया कि 3 दिसंबर को गांव खराजपुर के रवि और सचिन उर्फ भिंडी उसके साथ घर आए थे। दोनों को पहले से जानकारी थी कि उसके पास पैसे हैं। दोनों ने उसे शराब पिलाई और फिर जान से मारने की नीयत से आग लगा दी।
घटना की जानकारी मिलने के बाद आनन-फानन में पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद दोनों आरोपियों ने पीड़ित के ट्रैक सूट से 18 हजार रुपए और मोबाइल फोन लूटकर भाग गए।
इस मामले में पीड़ित के भाई प्रेम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कुंजपुरा थाने में केस दर्ज कराया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
