ढाबे पर अवैध रूप से पिलाई जा रही थी शराब, सीएम फ्लाइंग टीम ने मारा छापा; बोतलें लेकर भागे शराबी

घरौंडा (करनाल), संवाद सहयोगी: रात के अंधेरे में ढाबों पर अवैध रूप से शराबखोरी का धंधा जोरों पर है। इसी से पर्दा हटाते हुए विश्रामगृह के समीप शराब ठेके के साथ लगते ढाबे पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि ढाबे पर लोगों को अवैध रूप से शराब पिलाने का कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने ढाबा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। एक्साइज विभाग व गुप्तचर विभाग ने मारा छापा विश्रामगृह के समीप स्थित एक ढाबे पर पिछले काफी समय से लोगों को अवैध रूप से बिठाकर शराब पिलाये जाने की शिकायतें सामने आ रही थीं। इसी के चलते वीरवार की रात सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ एक्साइज विभाग व गुप्तचर विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से इस ढाबे पर छापा मारा। शराब पीने वालों का लगा मिला जमावड़ा छापे की कार्रवाई के दौरान ढाबे के पीछे बड़ी मात्रा में शराब पीने वालों का जमावड़ा लगा मिला। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की रेड देखते ही सभी शराबी अपनी अपनी बोतल लेकर फरार हो गए। जबकि कुछ लोग शराब की बोतलें मौके पर ही छोड़कर मुंह छुपाकर निकल गए। टीम को मौके पर बड़ी मात्रा में शराब व पानी की खाली बोतलें भी पड़ी मिलीं। ढाबा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज सीएम फ्लाइंग टीम ने पूरे मामले में त्वरित कदम उठाते हुए पुलिस को ढाबा मालिक कालू के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए। जांच अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने ढाबे पर अवैध रूप से शराब पिलाने को लेकर यह कार्रवाई की। ढाबा मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी गई है। काफी समय से चल रहा था धंधा विश्रामगृह के समीप शराब ठेका खुला हुआ है। इसके साथ लगते ढाबे पर काफी समय से अवैध रूप से शराब पिलाने का धंधा जोरों पर था। शाम ढलते ही बड़ी तादाद में शराब पीने वाले ढाबे पर आ जाते थे और ढाबे के पीछे बैठकर शराब पीते थे। कई बार तो इस ढाबे पर शराबियों के बीच आपस में मारपीट होने की भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

Edited By: Nidhi Vinodiya