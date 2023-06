Karnal में मुर्गे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, चार घायल; पुलिस ने 14 के खिलाफ दर्ज की FIR

करनाल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जिले के बुढा खेड़ा गांव में मुर्गे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते बात हमले तक पहुंच गई। दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

करनाल, जागरण संवाददाता। करनाल में मुर्गे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दुकानदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राहक व उसके साथियों पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इसमें एक पक्ष के चार लोग बुरी तरह घायल हो गए। जब सभी घायल कार से अपना मेडिकल कराने जा रहे थे तो आरोपितों ने बाइक से उनका पीछा किया। दनियालपुर मोड पर आरोपित ने कार के शीशे पर गंडासी से हमला कर दिया। इस कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके बाद आरोपित भाग निकले। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर 32-33 थाना पुलिस ने दो नामजद और दस अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला गांव बुढा खेड़ा निवासी शहनाज ने बताया कि मंगलवार शाम को उनके पड़ोसी संदीप खान का 11 वर्षीय बेटा राजू खत्री की दुकान पर मुर्गा लेने गया। दुकानदार ने गलत मुर्गा दे दिया, जिसके बाद संदीप का बड़ा भाई गयास खान दुकान पर शिकायत करने पहुंचा। झगड़े की आशंका को देखते हुए संदीप, संजीव पाल व सन्नी भी उनके पीछे दुकान पर पहुंचे। दुकान पर गयास और राजू खत्री के बीच बहस हो रही थी। उन्होंने दोनों को समझाया और गयास खान को घर लेकर आ गए। इसके बाद राजू खत्री की मां ने सभी को ललकारा और करीब दस लोग लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी और चाकू लेकर संदीप खान के घर में घुस गए। सभी ने संदीप, गयास, संजीव पाल और सन्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। पीछा कर कार के शीशे पर मारी गंडासी सभी को लहूलुहान करके आरोपित चले गए। इसके बाद सभी घायल कार में सवार होकर अपना मेडिकल कराने के लिए निकले। राजू पक्ष ने बाइक से कार का पीछा किया और दनियालपुर मोड पर राजू ने कार के शीशे पर गंडासी से वार कर दिया। वार के कारण कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें सभी कार सवारों को चोटें आई। आरोपित भाग निकले। 14 के खिलाफ FIR दर्ज आसपास के लोगों ने कार को सीधा कराकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। शहनाज की शिकायत पर सेक्टर 32-33 थाना पुलिस ने राजू खत्री, मुरसलीन, उसके दो भाई व दस अन्य के खिलाफ पांच धाराओं में केस दर्ज किया है।

