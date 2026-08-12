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    करनाल में अनियंत्रित होकर खेत में पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 3 लोगों की मौत; 2 गंभीर रूप से घायल

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:24 AM (IST)

    करनाल के काछवा-बहलोलपुर मार्ग पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप ...और पढ़ें

    करनाल में अनियंत्रित होकर खेत में पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली (File Photo)

    करनाल में अनियंत्रित होकर खेत में पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली (File Photo)


    HighLights

    1. काछवा-बहलोलपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा सामने आया

    2. अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली खेत में पलटी, तीन की मौत

    3. दो लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया

    जागरण संवाददाता, करनाल। जिले के काछवा-बहलोलपुर मार्ग पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। बहलोलपुर गांव के पास भूसा लेने जा रहा एक महिंद्रा 575 ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दबने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

    जानकारी के मुताबिक, ट्रैक्टर-ट्रॉली में कुल पांच लोग सवार थे, जो काछवा से बहलोलपुर गांव में भूसा लेने जा रहे थे। रास्ते में अचानक चालक का संतुलन बिगड़ने के कारण वाहन बेकाबू होकर खेत में जा गिरा, जिससे उसमें सवार सभी पांचों लोग नीचे दब गए।

    स्थानीय लोगों ने की मदद

    हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया और करनाल के कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो घायलों का इलाज जारी है।

    घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और मामले की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    मृतकों में ये लोग शामिल

    मृतकों में तीन लोग शामिल हैं। इनमें दो सगे भाई अबरार (28) और खालिद (24) और उनके मौसा फजरू शामिल हैं। ये सभी यूपी के जिला शामली के गांव सोहनी उमरपुर के रहने वाले थे। ट्रैक्टर नौशाद चला रहा था। अरशद और सोनू ट्रैक्टर पर बैठे थे। मृतकों में शामिल खालिद का कुछ दिन पहले ही रिश्ता तय हुआ था।

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    सभी एक गांव के निवासी थे। रात करीब 1:30 बजे वे गांव से चले थे और उन्हें बहलोलपुर में तूड़ी भरनी थी। सड़क पर गड्ढे के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया ओर धान के खेत में पटल गया।

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