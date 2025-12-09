Language
    करनाल में रोटियों में थूकने का वीडियो वायरल, दुकानदार सामान लेकर हुआ फरार

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:00 PM (IST)

    करनाल के महाराणा प्रताप चौक पर एक चिकन की दुकान पर रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस को शिकायत दी गई और सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया। ...और पढ़ें

    करनाल में थूककर रोटी बना रहा था शख्स (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता करनाल। महाराणा प्रताप चौक पर चिकन की दुकान पर एक व्यक्ति का रोटी बनाते समय उसमें थूकने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें इस मामले की शिकायत पुलिस को भी दी गई थी और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध भी किया था। दुकान के मालिक रवि का कहना है कि दुकान को सारिक नामक लड़का चलाता था,

    जो सहारनपुर का रहने वाला है। सारिक और उसके साथी दुकान चलाने से मना कर दिया तो वह सामान लेकर चले गए। बता दें रोटियों में थूकने वाला वीडियो करीब 22 नवंबर का है जिसे किसी ने इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया। 27 नवंबर को सामाजिक संगठनों और आसपास के दुकानदारों ने विरोध जताया।

    लोगों ने सिटी थाना करनाल में लिखित शिकायत देकर आरोपित युवक और दुकान संचालक पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कई दिन दुकान बंद रही। 6 दिसंबर की रात को दुकान का सामान लेकर दुकानदार यूपी चला गया।