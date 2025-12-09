करनाल में रोटियों में थूकने का वीडियो वायरल, दुकानदार सामान लेकर हुआ फरार

जागरण संवाददाता करनाल। महाराणा प्रताप चौक पर चिकन की दुकान पर एक व्यक्ति का रोटी बनाते समय उसमें थूकने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें इस मामले की शिकायत पुलिस को भी दी गई थी और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध भी किया था। दुकान के मालिक रवि का कहना है कि दुकान को सारिक नामक लड़का चलाता था,

जो सहारनपुर का रहने वाला है। सारिक और उसके साथी दुकान चलाने से मना कर दिया तो वह सामान लेकर चले गए। बता दें रोटियों में थूकने वाला वीडियो करीब 22 नवंबर का है जिसे किसी ने इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया। 27 नवंबर को सामाजिक संगठनों और आसपास के दुकानदारों ने विरोध जताया।