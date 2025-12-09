करनाल में रोटियों में थूकने का वीडियो वायरल, दुकानदार सामान लेकर हुआ फरार
करनाल के महाराणा प्रताप चौक पर एक चिकन की दुकान पर रोटी बनाते समय थूकने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस को शिकायत दी गई और सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता करनाल। महाराणा प्रताप चौक पर चिकन की दुकान पर एक व्यक्ति का रोटी बनाते समय उसमें थूकने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें इस मामले की शिकायत पुलिस को भी दी गई थी और सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध भी किया था। दुकान के मालिक रवि का कहना है कि दुकान को सारिक नामक लड़का चलाता था,
जो सहारनपुर का रहने वाला है। सारिक और उसके साथी दुकान चलाने से मना कर दिया तो वह सामान लेकर चले गए। बता दें रोटियों में थूकने वाला वीडियो करीब 22 नवंबर का है जिसे किसी ने इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिया। 27 नवंबर को सामाजिक संगठनों और आसपास के दुकानदारों ने विरोध जताया।
लोगों ने सिटी थाना करनाल में लिखित शिकायत देकर आरोपित युवक और दुकान संचालक पर कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कई दिन दुकान बंद रही। 6 दिसंबर की रात को दुकान का सामान लेकर दुकानदार यूपी चला गया।
