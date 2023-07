करनाल में पुलिस की होटल-ढाबों पर छापेमारी, 11 बच्चों को किया रेस्क्यू; बाल मजदूरी की मिल रही थी शिकायतें

हरियाणा के करनाल में पुलिस ने होटल और ढाबों पर छापेमारी कर 11 बच्चों को रेस्क्यू किया है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस को बाल मजदूरी की शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस ने बताय कि सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करके बच्चों की जांच करते हुए होटल व ढाबा मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई पांच टीमों ने की।

करनाल में पुलिस की होटल-ढाबों पर छापेमारी, 11 बच्चों को किया रेस्क्यू

Your browser does not support the audio element.

करनाल, जागरण संवाददाता। बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से पांच विभागों की टीम ने बुधवार को घरौंडा के विभिन्न होटल और ढाबों पर छापेमारी करके 11 बच्चों को रेस्क्यू किया। सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करके बच्चों की जांच करते हुए होटल व ढाबा मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को बचपन बचाओ आंदोलन, जिला बाल संरक्षण, चाइल्डलाइन, बाल भवन और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने मिलकर घरौंडा के विभिन्न होटल व ढाबों पर रेस्क्यू किया। बाल मजदूरी की मिल रही थी शिकायतें क्राइम ब्रांच अधिकारी नमना अहलावत ने बताया कि पिछले काफी समय से घरौंडा व इसके आसपास के क्षेत्र में बने होटल व ढाबों पर नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी कराए जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इसी के चलते उन्होंने पांच अलग-अलग विभागों की टीम बनाकर शहर के नौ होटल सहित कई ढाबों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने 11 बच्चे रेस्क्यू किए हैं। ये सभी बच्चे बिहार, उत्तर प्रदेश व हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके पास से जो आधार कार्ड या आयु प्रमाण पत्र इत्यादि मिले हैं, उन्हें देखकर इन बच्चों की सही उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सभी बच्चों को वीरवार को सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया जाएगा और इनके जांच भी करवाई जाएगी। इसके बाद अगर ये सभी बच्चे नाबालिग पाए जाते हैं तो विभिन्न ढाबा व होटल मालिकों के खिलाफ बाल मजदूरी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी बच्चों को काउंसलिंग के जरिए पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

Edited By: Rajat Mourya