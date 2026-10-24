करनाल में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से अजीमगढ़ का अनिल घायल

जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल के थाना बुटाना के अंतर्गत आने वाले गांव अजीमगढ़ के निवासी अनिल कुमार और सी आई ए 2 पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। शुक्रवार देर रात हुई इस मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग की गई। पुलिस का दावा है कि बदमाश अनिल बाइक पर सवार होकर करनाल में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था।

रास्ते में पुलिस ने उसे रोकने और सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर तीन राउंड फायर किए। अपनी रक्षा में पुलिस ने फायरिंग की और बदमाश के पैर में गोली लगी।।पुलिस ने बदमाश को सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया है साथ उसके कब्जे से अवैध असला और बाइक बरामद की है।