जागरण संवाददाता, करनाल। सदर बाजार थाना क्षेत्र के हकीकतनगर से पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण के प्रयास के मामले में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। महिला के साहस से लोगों ने एक आरोपितों को मौके पर ही दबोचकर पुलिस को सौंप दिया था। अब पुलिस ने दूसरे आरोपित की तलाश तेज कर दी है। दोनों आरोपित बृजपुरा गांव के रहने वाले हैं। बच्ची को किया अगवा करने का प्रयास हकीकतनगर में बुधवार को घर के बाहर खेल रही एक पांच वर्षीय बच्ची को बाइक सवार दो युवकों ने अगवा करने का प्रयास किया। यह घटना बुधवार शाम करीब छह बजे की है। शहर के हकीकतनगर निवासी अपने परिवार के साथ गली नंबर एक में रहते हैं। उनकी करीब पांच साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक आए और अचानक खेलती हुई बच्ची को उठाकर ले जाने लगे। इसी बीच एक महिला ने शोर मचा रही बच्ची को जबरन ले जाते हुए देख लिया। महिला ने आरोपियों पर तसला फेंक कर मारा महिला ने शोर मचाया लेकिन जब तक अपहरणकर्ता कुछ दूर जा चुके थे। इधर बाइक पर बच्ची भी लगातार चिल्ला रही थी। इसी दौरान रास्ते से कालोनी में ही रहने ही रहने वाली एक महिला तसला लेकर गुजर रही थी। जब दूसरी महिला ने बच्ची और महिला के शोर की आवाज सुनी तो उसने अपने हाथ में लिया तसला जोर से अपहरणकर्ताओं पर फेंककर मार दिया। जिसके बाद अपहरणकर्ता बाइक से गिर गए। महिला ने मौके पर शोर मचाकर लोगों को बुला लिया। लोगों ने बच्ची को छुड़वाने के साथ ही एक आरोपित को पकड़ लिया। जबकि अफरातफरी के बीच दूसरा आरोपित मौके से भाग निकला। पीड़ित के पिता के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस सदर थाना पुलिस ने बताया कि पकड़े गए युवक का नाम शशि कुमार है, वह जिले के गांव बृजपुरा का रहने वाला है। फरार आरोपित का नाम रामलखन है और वह भी इसी गांव का निवासी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपहरण की धारा में केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी जमशेर सिंह ने बताया कि फरार आरोपित की तलाश में दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि गिरफ्तार आरोपित को वीरवार को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने का प्रयास है। ताकि बच्ची के अपहरण करने का मकसद के संबंध में पूछताछ की जा सके।

