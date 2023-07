Karnal News: राइस मिल की जहरीली गैस से मकैनिक की मौत, एक गंभीर; मामले की जांच में जुटी पुलिस

Karnal News हरियाणा के करनाल में राइस मिल की जहरीली गैस से मकैनिक की मौत हो गई। जबकि उसका सहयोगी गंभीर है। सहयोगी के चिल्‍लाने पर बाहर निकाला गया। मृतक के स्वजनों ने राइस मिल मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की जाएगी।

राइस मिल की जहरीली गैस से मकैनिक की मौत, एक गंभीर; मामले की जांच में जुटी पुलिस

Your browser does not support the audio element.

करनाल, जागरण संवाददाता। करनाल जिले के कुंजपुरा क्षेत्र के गांव स्थित एक राइस मिल में एलिवेटर ठीक करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से मकैनिक की मौत हो गई। जबकि उसका सहयोगी गंभीर है। मृतक के स्वजनों ने राइस मिल मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। राइस मिल में मकैनिक के रूप में करता था काम उत्तर प्रदेश के वाजिदपुर निवासी सरदार अली ने बताया कि उनका 27 वर्षीय बेटा नाजिम पिछले दो साल से गांव घीड़ के पास स्थित गिरिराज राइस मिल में मकैनिक के रूप में काम करता था। शनिवार को मिल की एलिवेटर खराब हो गई। मालिक ने एलिवेटर ठीक करने के लिए नाजिम और उसके एक सहयोगी को 20 सीट गहरी होद में एलीवेटर ठीक करने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद ही नाजिम अचेत हो गया। जबकि उसका साथी शिव भजन होश में था। शिव भजन के चिल्लाने पर दोनों को बाहर निकाला गया इस दौरान नाजिम की मौत हो चुकी थी। जबकि शिव भजन बेहोशी की हालत में है। परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप मृतक के पिता सरदार अली ने बताया कि राइस मिल में करीब 20 फीट गहरी होद है। जिसमें एलिवेटर पर पट्टा चलता है। इस होद में जहरीली गैस बनती है। एलिवेटर ठीक करने को लेकर उनका बेटा कई बार मिल मालिक से शिकायत कर चुका था, लेकिन मालिक ने किसी प्रकार के इंतजाम नहीं किए। 15 दिन पहले बेटी का पिता बना था नाजिम सरदार अली ने बताया कि करीब ढाई साल पहले नाजिम की शादी हुई थी। उसकी दो बेटियां हैं बड़ी बेटी डेढ़ साल की है। जबकि दूसरी बेटी ने 15 दिन पहले ही जन्म लिया था। छोटी बेटी अभी तक पिता का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाई थी। मामले की जांच कर रही पुलिस कुंजपुरा थाने के जांच अधिकारी बलराज सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की जाएगी।

Edited By: Himani Sharma