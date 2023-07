Karnal News: चंद्रशेखर पर हमले में कार चला रहा था करनाल का विकास, उत्तर प्रदेश के देवबंद में हुआ था हमला

Karnal News चंद्रशेखर पर हमले में करनाल का विकास कार चला रहा था। बाकी तीन आरोपित भी युवक के रिश्तेदार हैं। सहारनपुर पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। गोंदर निवासी युवक का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। भीम आर्मी प्रमुख उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी चंद्रशेखर पर 28 जून को देवबंद में जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने चंद्रशेखर पर चार फायर किये।

चंद्रशेखर पर हमले में कार चला रहा था करनाल का विकास, उत्तर प्रदेश के देवबंद में हुआ था हमला

Your browser does not support the audio element.

करनाल, जागरण संवाददाता: भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर 28 जून को उत्तर प्रदेश के देवबंद में हुए हमले में करनाल से तार जुड़े हैं। करनाल के गांव गोंदर निवासी युवक हमले के दौरान कार चला रहा था। बाकी तीन आरोपित भी युवक के रिश्तेदार हैं। सहारनपुर पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। गोंदर निवासी युवक का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। चंद्रशेखर पर 28 जून को देवबंद में हुआ था जानलेवा हमला भीम आर्मी प्रमुख उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी चंद्रशेखर पर 28 जून को देवबंद में जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने चंद्रशेखर पर चार फायर किये। एक गोली चंद्रशेखर की कमर को छूकर निकली। हमले के दौरान हरियाणा नंबर की स्विफ्ट कार का इस्तेमाल किया गया। यह कार करनाल के गांव गोंदर निवासी विकास उर्फ विक्की ने उपलब्ध कराई थी। कार विकास के नाम पर ही रजिस्ट्रड है। विकास ने यह कार अंबाला से खरीदी थी। सभी आरोपितों को कर लिया गया गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव रणखंडी गांव में विकास की बुआ है। इस हमले में विकास के बुआ के लड़के शामिल रहे हैं। हमले के बाद सहारनपुर पुलिस ने विकास समेत सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि विकास का पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सहारनपुर पुलिस के अनुसार आरोपितों ने चंद्रशेखर की ओर से समाज के खिलाफ बयान देने से गुस्सा होकर उस पर हमला किया था।

Edited By: Himani Sharma