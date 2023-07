Karnal News: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्राम गृह में सुनी लोगों की समस्याएं, मौके पर ही किया समाधान

CM Manohar Lal Karnal Visit हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को करनाल पहुंचे। यहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्राम गृह में सुनी लोगों की समस्याएं, मौके पर ही किया समाधान

