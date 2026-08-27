'एक महीने के अंदर 20 गोलियां मारेंगे...', करनाल विधायक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल विधायक जगमोहन आनंद को वीरवार को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है।

विधायक ने तुरंत इस मामले की शिकायत सीएम को की है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। विधायक की सुरक्षा भी बढ़ा दी है।

विधायक जगमोहन आनंद सुबह चंडीगढ़ में विधानसभा 70 में शामिल होने पहुंचे थे शाम को वह अपने निवास स्थान सेक्टर 13 में जब पहुंचे तो उन्होंने कैंप ऑफिस में आए पत्रों को खोलकर पड़ा उनमें से एक पत्र जब खोला तो वह धमकी भरा था।

यह पत्र बलबीर सिंह एरिया कमांडर लॉरेंस बिश्नोई हरियाणा के नाम से था। इस पत्र में विधायक के समाज को, समाज की बहू बेटियों को गंदी-गंदी गालियां दी गई है। वहीं, विधायक को भी एक महीने के अंदर गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी है और उनके बेटे को भी जान से मारने की बात कही गई है। धमकी भरे पत्थर में विधायक और उसके बेटे के सिर में एके-47 की 20 गोलियां मरने की बात कही है वहीं यह भी कहा गया है की कितनी भी सुरक्षा बढ़ा लो रात को गोली मार देंगे एक महीने के अंदर।