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करनाल विधायक को धमकी देने वाला रिटायर्ड प्रिंसिपल गिरफ्तार, पुलिस ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Wed, 16 Sep 2026 10:29 AM (IST)

करनाल के भाजपा विधायक जगमोहन आनंद और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रिटायर्ड प्रिंसिपल ईश्वर सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

भाजपा विधायक जगमोहन आनंद और रिटायर्ड प्रिंसिपल ईश्वर सिंह (फाइल)

भाजपा विधायक जगमोहन आनंद और रिटायर्ड प्रिंसिपल ईश्वर सिंह (फाइल)

HighLights

  1. करनाल विधायक जगमोहन आनंद को जान से मारने की धमकी मिली।

  2. रिटायर्ड प्रिंसिपल ईश्वर सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

  3. आरोपी को चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया।

जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद और उनके बेटे को मारने की धमकी देने वाला आरोपित कोई और नहीं बल्कि रिटायर्ड प्रिंसिपल ईश्वर सिंह निकला।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौर हो कि बीरू वाल्मीकि हत्याकांड के बाद हुए हर्ष-बीरबल एनकाउंटर मामले में विधायक के विवादित बयान से मामला भड़क गया था और 27 अगस्त को उनके कैंप आफिस में धमकी भरा पत्र मिला था।

उसी समय पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी थी। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस पूरे मामले का खुलासा किया है। आरोपित मूल रूप से इंद्री का रहने वाला है और इस समय सीएचडी सिटी में रह रहा है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार चल रहा है।

फुटेज में वह बाइक पर जा रहा है और हैलमेट लगातार इंद्री के डाकखाने में चिट्ठी पोस्ट कर रहा है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उन्होंने पत्र क्यों लिखा था और क्यों खुद को लारेंस बिशनोई गैंग का एरिया कमांडर बताया था।

खास बात ये है कि रोड़ समाज ने विधायक के बयान पर आपत्ति जताई थी और रिटायर प्रिंसिपल ईश्वर भी रोड़ समाज से है। उधर, चर्चा है कि आरोपी ईश्वर सिंह का बेटा मुकेश पूंडरी विधायक सतपाल जांबा का करीबी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के साथ भी मुकेश के कई फोटो हैं