करनाल विधायक को धमकी देने वाला रिटायर्ड प्रिंसिपल गिरफ्तार, पुलिस ने 4 दिन की रिमांड पर भेजा

जागरण संवाददाता, करनाल। करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद और उनके बेटे को मारने की धमकी देने वाला आरोपित कोई और नहीं बल्कि रिटायर्ड प्रिंसिपल ईश्वर सिंह निकला।

पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौर हो कि बीरू वाल्मीकि हत्याकांड के बाद हुए हर्ष-बीरबल एनकाउंटर मामले में विधायक के विवादित बयान से मामला भड़क गया था और 27 अगस्त को उनके कैंप आफिस में धमकी भरा पत्र मिला था।

उसी समय पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच तेज कर दी थी। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस पूरे मामले का खुलासा किया है। आरोपित मूल रूप से इंद्री का रहने वाला है और इस समय सीएचडी सिटी में रह रहा है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार चल रहा है।

फुटेज में वह बाइक पर जा रहा है और हैलमेट लगातार इंद्री के डाकखाने में चिट्ठी पोस्ट कर रहा है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उन्होंने पत्र क्यों लिखा था और क्यों खुद को लारेंस बिशनोई गैंग का एरिया कमांडर बताया था।