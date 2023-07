फ्री की शराब के चक्कर में यमुना में कूदा शख्स, नदी में फंसा तो जोर-जोर से चिल्लाया; पुलिस व ग्रामीणों ने बचाया

हरियाणा के करनाल में एक शख्स ने बेवकूफी की सारी हदें पार कर दीं। ये शख्स फ्री की शराब के चक्कर में तेज बहाव वाली यमुना नदी में कूद गया। इसे फ्री की शराब तो नहीं मिली लेकिन कुछ देर के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई जरूर लड़नी पड़ी। जब ये नदी में बहने लगा तो किसी तरह ग्रामीणों और पुलिस ने इसे रेस्क्यू किया।

फ्री की शराब के चक्कर में यमुना में कूदा शख्स, नदी में फंसा तो जोर-जोर से चिल्लाया

कुंजपुरा/करनाल, संवाद सहयोगी। मुफ्त में शराब पीने की लालसा एक व्यक्ति के मन में इस कदर हावी हो गई कि उसने जान की परवाह न करते हुए यमुना नदी में छलांग लगा दी। अब शराब हासिल होना तो दूर जान बचाने के लाले पड़े तो उसने जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने आवाज सुनी तो बचाव के लिए दौड़े। कड़ी मशक्कत के बाद उसे यमुना में गहरे पानी के प्रकोप से बचा लिया गया। हरियाणा-उत्तर प्रदेश सीमा पर एक शराब ठेका खुला है, जो बीती देर रात करीब 10 बजे यमुना में अचानक अधिक पानी आ जाने से डूब गया। ठेका संचालक एवं कर्मी पानी के हालातों को देखते हुए ठेके में रखी शराब की बोतलों को समय रहते निकाल नहीं पाए। यमुना नदी में लगा दी छलांग ठेके में हजारों रुपये कीमत की शराब की बोतलें लावारिस हालत में पड़ी होने की भनक एक व्यक्ति के कानों तक भी पहुंच गई। टोडर नामक व्यक्ति ने दोपहर तीन बजे ठेके से करीब एक किला दूर रिंग बांध से यमुना नदी में छलांग लगा दी। उसने ठेके के निकट पहुंचने का काफी प्रयास किया, लेकिन अधिक पानी और तेज बहाव के कारण वह ठेके तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सका। इसी बीच पानी का तेज बहाव उसे बहा ले गया। चिल्लाने लगा बचाओ-बचाओ बाहर निकलने में लाचार होने पर इस व्यक्ति ने 'बचाओ-बचाओ' की आवाज लगाते हुए जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। गांव के ही पप्पू व सतीश ट्रैक्टर के पिछले पहिए की ट्यूब में हवा भरकर यमुना में उतर गए। तब तक वह बहता हुआ करीब आधा किलोमीटर आगे जा चुका था। काफी प्रयासों के बाद मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों के सहयोग से उसे बाहर निकाला गया।

