करनाल में बारिश के चलते कच्चे मकान की छत गिरी, मलबे में दबने से दंपती की मौत; चार बच्चे सुरक्षित

हरियाणा के करनाल में बारिश के चलते एक कच्चे मकान की छत गिर पड़ी। इस हादसे में दंपती की मौत हुई है। वहीं दूसरे कमरे में दादा के साथ सो रहे चार बच्चे सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे पति-पत्नी के शवों को बाहर निकाला। दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी।

करनाल में बारिश के चलते कच्चे मकान की छत गिरी, मलबे में दबने से दंपती की मौत

करनाल/तरावड़ी, संवाद सहयोगी। Karnal House Collapsed क्षेत्र के गांव सग्गा में रविवार देर रात बारिश के कारण घर की छत गिर गई। छत के मलबे में दबने से कमरे में सो रहे पति-पत्नी की मौत हो गई। सुबह जब दंपती नहीं उठे तो लोग वहां पहुंचे। घर में अंदर जाकर देखा तो छत गिरी हुई थी। पति पत्नी मलबे में दबे मिले। स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे पति पत्नी को बहार निकाला। दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। गांव सग्गा निवासी सलिन्द्र (48) और उसकी पत्नी सुनीता(45) रात को अलग कमरे में सो रहे थे। जबकि उनके बच्चे अपने दादा पाला राम के साथ दूसरे कमरे में सो रहे थे। रात को अचानक मकान की छत गिर गई, जिससे दोनों मलबे के नीचे दब गए। हादसा किस समय हुआ, इसकी किसी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। सुबह जब छह बजे पाला राम उठा और अपने बेटे और बहू को नहीं देखा तो वह कमरे की तरफ गया। लेकिन कमरे का गेट पूरी तरह बंद था। पाला राम ने बताया कि जब उससे कमरे का गेट नहीं खुला तो उसने आस-पड़ोस के लोगों को मदद के लिए बुलाया। इसके बाद उन्होंने दरवाजा तोड़कर देखा तो दोनों मलबे के नीचे दबे हुए थे। मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला गया लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। चार बच्चे अब बुजुर्ग के भरोसे पाला राम ने बताया कि उसका बेटा व बहू दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे-तैसे परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे। जिस कमरे में दोनों सो रहे थे, वहां पर रखा खाने-पीने का सामान, कपड़े, फ्रिज, टेलीविजन आदि सब कुछ मलबे में ही दब गया। रोते हुए कहा कि अब मैं बुजुर्ग कहां से इन बच्चों को पालूंगा। पति-पत्नी की मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है। उसके बेटे के चार बच्चे हैं। दो लड़के और दो लड़कियां, तीन बच्चे अभी छोटे हैं। जबकि एक लड़की बीमार है। जो चलने-फिरने में असमर्थ है। बचपन में ही चारों बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठा गया। पाला राम ने प्रशासन व आमजन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। तरवाड़ी थाना के प्रभारी सज्जन सिंह ने बताया कि पुलिस ने दंपती के शव पोस्टमार्टम करवाकर परिवार के हवाले कर दिए हैं।

