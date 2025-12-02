करनाल में शादी वाले दिन घर में मचा कोहराम, दूल्हे के पिता की अपहरण के बाद हत्या; जंगल में फेंका शव
करनाल में शादी के दिन दूल्हे के पिता का अपहरण कर हत्या कर दी गई, जिससे परिवार में मातम छा गया। पुलिस के अनुसार, उनका शव यमुनानगर के जंगल में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है।
संवाद सहयोगी इंद्री (करनाल)। बेटे की शादी के लिए सामान लेने घर से निकले बुजुर्ग की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात यमुनानगर जिले स्थित कलेसर के जंगल में हुई। फिलहाल इंद्री थाना पुलिस शव की तलाश में कलेसर का जंगल खंगाल रही है।
देर रात तक पुलिस को शव नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि शव तलाशने के लिए तीन टीमें लगीं हैं। स्वजन के अनुसार नौरता गांव निवासी 65 वर्षीय रामलाल के बेटे की शादी 29 नवंबर को थी।
परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं। बुजुर्ग रामलाल 29 नवंबर की सुबह शादी के लिए सामान लाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वह शाम तक घर नहीं लौटे। उन्होंने हर जगह बुजुर्ग की तलाश की, उसका कोई सुराग नहीं मिला।
रिश्तेदारों ने रामलाल के बेटे की शादी करा दी, घर में दुल्हन भी आ गई। रामलाल के लापता होने की सूचना इंद्री थाना पुलिस को दी गई। इस मामले की जब जांच की गई तो पता चला कि रामलाल एक बाइक सवार के साथ बैठकर गए थे। पुलिस ने उस बाइक सवार को पकड़ा और पूछताछ की।
कलेसर के जंगल में फेंका शव
इसमें पता चला कि रामलाल यमुनानगर के खिजराबाद में कलेसर के जंगल में गए थे। वहां पर अपहरण के बाद किसी ने उनकी हत्या कर दी। अभी तक मृतक का शव नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी, बेटी, जिसकी शादी हो चुकी है, और एक बेटा है।
नौरता गांव का एक व्यक्ति रामलाल के लापता होने की सूचना मिली थी। मामले की जांच की तो पता चला कि उसकी यमुनानगर के खिजराबाद में हत्या कर दी गई है। फिलहाल रामलाल के शव की तलाश की जा रही है और आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। कारण अभी सामने नहीं आए हैं। -विपिन कुमार, थाना प्रभारी इंद्री।
