करनाल में रेलवे रोड स्थित लाइब्रेरी बनेगी हाईटेक, गलियों का भी होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, करनाल। विधायक जगमोहन आनंद और मेयर रेणु बाला गुप्ता ने गुरुवार को करनाल वासियों को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। नगर निगम द्वारा यह कार्य संपन्न करवाए जाएंगे। विधायक और मेयर ने आज रेलवे रोड स्थित लाइब्रेरी को डिजिटल बनाने के कार्य का शुभारंभ किया। वार्ड 12 में दयाल टावर वाली गली में पार्क व गालियों के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शाम को वार्ड नंबर सात में अर्जुन गेट के सामने कार्य का शुभारंभ किया गया। इसके बाद वार्ड नंबर 20 में गांधी नगर गली नंबर 10 व 11 में कार्य की शुरुआत की गई। इस मौके पर विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि लाइब्रेरी के नवीनीकरण की शुरुआत आज की गई है। पहली मंजिल बनाने और अन्य कार्यों पर लगभग दो करोड़ 98 लाख रुपए खर्च होंगे।

एक साल में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वह समय-समय पर यहां आकर औचक निरीक्षण भी करेंगे ताकि निर्माण कार्य में कोई कमी न रहे। हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए योजनाएं लागू कर रही है। उनके प्रति अपना दायित्व निभा रही है। लाइब्रेरी में आने वाले बच्चों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी।