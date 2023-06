फ्रॉड के मामले में जेल में बंद पिता को निकालने के लिए बेटी भी बन गई ठग, लिव इन पार्टनर के साथ गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र का एक पूरा परिवार ठगी का गिरोह चलाता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ठगी के एक मामले में पुलिस ने एक महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि फ्रॉड के मामले में जेल में बंद पिता को निकालने के लिए बेटी भी ठग बन गई। पुलिस ने उसे लिव इन पार्टनर के साथ गिरफ्तार किया है।

फ्रॉड के मामले में जेल में बंद पिता को निकालने के लिए बेटी भी बन गई ठग

करनाल, जागरण संवाददाता। कुरुक्षेत्र निवासी एक पूरा परिवार करनाल में एटीएम बदलकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। ठगी के मामले में जेल में बंद पिता की जमानत के लिए बेटी ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ कैथल रोड पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों से एक बाइक और 45 हजार की नकदी बरामद की गई है। आरोपित महिला की मां भी कुछ ही दिन पहले जेल से छूटी है। परिवार के सदस्यों पर पहले भी ठगी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है। 25 जून को दर्ज हुआ था मामला डिटेक्टिव स्टाफ के एसआइ अनिल कुमार ने बताया कि शिव कॉलोनी निवासी दीपक ने 25 जून को रामनगर थाने में शिकायत देकर बताया कि तीन जून को उनके पिता ने कैथल रोड स्थित एटीएम से दस हजार रुपये निकाले थे। इस दौरान एटीएम में एक युवक व युवती मौजूद थे। दोनों ने उनके पिता का डेबिट कार्ड बदलकर खाते से 80300 सौ रुपये निकाल लिए। इस मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई। 26 जून को हुई गिरफ्तारी पुलिस ने 26 जून को कुरुक्षेत्र के सेक्टर-दो निवासी वरुणजीत उर्फ बन्नू व बोरशेयदा निवासी लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा को गिरफ्तार किया। आरोपितों को न्यायालय में पेश करके एक दिन के रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपित ने बताया कि वे दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। महिला का पिता सुखविंदर सिंह ठगी के मामले में जेल में बंद है। पिता की जमानत के लिए रुपये का इंतजाम करने को ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि पूरा परिवार आदतन अपराधी है। महिला की मां भी कुछ ही दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आई है। बुजुर्गों और अशिक्षितों को बनाते निशाना पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे एटीएम के आसपास खड़े रहते हैं। जैसे ही कोई बुजुर्ग या अशिक्षित लगने वाला ग्राहक एटीएम में जाता है तो उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। ग्राहक को बातों में लगाकर डेबिट कार्ड बदलते हैं और गुप्त पिन देख लेते हैं। ग्राहक के जाने के बाद उसके अकाउंट से पूरी नकदी साफ कर देते हैं।

Edited By: Rajat Mourya