Haryana करनाल में पुलिस टीम ने व्‍यक्ति की जान बचाई है। थाना रामनगर के एरिया में तैनात ईआरवी की गाडी नंबर 429 को सूचना प्राप्त हुई थी कि विक्रम वासी नगला मेघा ने एक वीडियो बनाकर अपने स्वजनों के पास भेजी है कि वह नहर में कूदकर सुसाइड कर रहा है। पुलिस टीम ने उसकी जान बचा ली। सही समय से अस्‍पताल ले जाने से उसकी जान बच गई।

नहर में कूदकर सुसाइड कर रहा हूं... वीडियो बनाकर भाई के पास भेजी, पुलिस टीम ने बचाई व्‍यक्ति की जान

Your browser does not support the audio element.

करनाल, जागरण संवाददाता: जिला पुलिस में तैनात ईआरवी डायल 112 की इआरवी गाडी नंबर 429 पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है। इस गाड़ी पर तैनात पुलिस टीम ने एक ऐसे व्यक्ति की जान बचाई गई है, जिसने अपनी किसी व्यक्तिगत वजह के कारण नहर में छंलाग लगाकर जान देने की कोशिश की थी। वीडियो बनाकर अपने स्वजनों के पास भेजी थाना रामनगर के एरिया में तैनात ईआरवी की गाडी नंबर 429 को सूचना प्राप्त हुई थी कि विक्रम वासी नगला मेघा ने एक वीडियो बनाकर अपने स्वजनों के पास भेजी है कि वह नहर में कूदकर सुसाइड कर रहा है। शाम के समय चार बजकर दस मिनट पर ईआरवी गाडी को सूचना मिली और चार बजकर चौदह मिनट यानि मात्र चार मिनट में गाड़ी कैथल नहर पुल पर मौके पर पहुंच गई। सही समय पर ले जाया गया अस्‍पताल मौके पर देखा तो विक्रम नहर में कूदा चुका था। जिसको पुलिस टीम द्वारा राहगीरों की मदद से नहर से बाहर निकाला गया और कल्पना चावला सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। सही समय पर अस्पताल में ले जाने उसकी जान सही सलामत बच गई। जिसके बाद विक्रम को उसके स्वजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान ईआरवी गाड़ी 429 पर इंचार्ज उप निरीक्षक सतीश कुमार, एसपीओ जयकुमार व रामपाल मौजूद थे। उस व्यक्ति के स्वजनों ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया। पार्किंग में एक कार चालक ने दो कारों को मार दी टक्‍कर हादसे के बाद मौके पर नहीं पहुंची डायल 112 कुंजपुरा रोड के साथ लगती जरनैली कोठी की पार्किंग में एक कार चालक ने दो कारों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार दीवार से जाकर टकरा गई। इसी बीच उसने एक बाइक को भी टक्कर मारी। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना डायल 112 को दी गई। लेकिन हादसे के बाद करीब एक घंटे तक पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची और ना ही इस घटना को लेकर कोई जानकारी जुटाई गई।

Edited By: Himani Sharma