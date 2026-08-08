करनाल में दो बसों के बीच भीषण टक्कर, हादसे में छह यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, करनाल। घरौंडा क्षेत्र में बसताड़ा टोल प्लाजा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर बुधवार को हरियाणा रोडवेज की दो बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई।

इस सड़क हादसे में मिनी बस के चालक सहित करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए करनाल स्थित कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पानीपत से करनाल की ओर जा रही रोडवेज बसों के आगे चल रहे एक वाहन ने अचानक ब्रेक लगा दिए। अचानक हुई इस स्थिति के कारण पीछे चल रही बस चालक ने भी तुरंत ब्रेक लगाए, लेकिन इसी दौरान पीछे से आ रही मिनी बस नियंत्रण नहीं रख सकी और आगे चल रही बस से जा टकराई।

बस में बैठे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी टक्कर इतनी जोरदार थी कि बसों में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर चीख-पुकार सुनाई देने लगी। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया। आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर रुककर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद मिनी बस के चालक को वाहन से बाहर निकाला गया।