करनाल बीरू हत्याकांड: पुलिस ने एक और आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार, शूटर समाना ने उपलब्ध कराए थे हथियार

जागरण संवाददाता, करनाल। बीरू वाल्मीकि की हत्या के मामले में पुलिस ने नीलोखेड़ी निवासी योगेश कपूर को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। योगेश इस हत्याकांड से पहले नीलोखेड़ी गोलीकांड में आरोपित था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था।

इंटरनेट पर एक वीडियो में योगेश ने बीरू हत्याकांड में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए हर्ष, बीरबल और वंश उर्फ शूटर समाना का नाम लिया है। आज आरोपित को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद 7 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा।

योगेश बोला- शूटर समाना ने हथियार उपलब्ध कराए थे योगेश कपूर ने कहा कि बीरू वाल्मीकि की हत्या हर्ष और बीरबल ने की थी, जबकि यह हत्या वंश उर्फ शूटर समाना ने करवाई थी। उसके अनुसार शूटर समाना और बीरू वाल्मीकि के बीच इंस्टाग्राम पर विवाद चल रहा था। योगेश ने दावा किया कि हर्ष और बीरबल को हथियार भी शूटर समाना ने ही उपलब्ध करवाए थे।

उसने कहा कि उसका रोल केवल नीलोखेड़ी गोलीकांड में था, बीरू हत्याकांड में नहीं। योगेश ने बताया कि वह दुबई में था और वहां से मुंबई आया था। उसने कहा कि वह भागना चाहता था, लेकिन बाद में सरेंडर कर दिया। साथ ही उसने दावा किया कि उसकी आईडी किसी ने हैक कर रखी है और वही उसे चला रहा है।