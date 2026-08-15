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करनाल बीरू हत्याकांड: पुलिस ने एक और आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार, शूटर समाना ने उपलब्ध कराए थे हथियार

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 11:54 PM (IST)

करनाल पुलिस ने बीरू वाल्मीकि हत्याकांड में नीलोखेड़ी निवासी योगेश कपूर को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। योगेश ने अपनी भूमिका से इनकार करते हुए 'शूटर समाना' पर हत्या करवाने और हथियार उपलब्ध कराने का आरोप लगाया है।

करनाल बीरू हत्याकांड: मुंबई एयरपोर्ट से आरोपी गिरफ्तार। फोटो जागरण

करनाल बीरू हत्याकांड: मुंबई एयरपोर्ट से आरोपी गिरफ्तार। फोटो जागरण

HighLights

  1. योगेश कपूर को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया।

  2. बीरू हत्याकांड में शूटर समाना पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप।

  3. योगेश नीलोखेड़ी गोलीकांड में तीसरा आरोपी भी है।

जागरण संवाददाता, करनाल। बीरू वाल्मीकि की हत्या के मामले में पुलिस ने नीलोखेड़ी निवासी योगेश कपूर को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। योगेश इस हत्याकांड से पहले नीलोखेड़ी गोलीकांड में आरोपित था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था।

इंटरनेट पर एक वीडियो में योगेश ने बीरू हत्याकांड में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए हर्ष, बीरबल और वंश उर्फ शूटर समाना का नाम लिया है। आज आरोपित को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद 7 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा।

योगेश बोला- शूटर समाना ने हथियार उपलब्ध कराए थे

योगेश कपूर ने कहा कि बीरू वाल्मीकि की हत्या हर्ष और बीरबल ने की थी, जबकि यह हत्या वंश उर्फ शूटर समाना ने करवाई थी। उसके अनुसार शूटर समाना और बीरू वाल्मीकि के बीच इंस्टाग्राम पर विवाद चल रहा था। योगेश ने दावा किया कि हर्ष और बीरबल को हथियार भी शूटर समाना ने ही उपलब्ध करवाए थे।

उसने कहा कि उसका रोल केवल नीलोखेड़ी गोलीकांड में था, बीरू हत्याकांड में नहीं। योगेश ने बताया कि वह दुबई में था और वहां से मुंबई आया था। उसने कहा कि वह भागना चाहता था, लेकिन बाद में सरेंडर कर दिया। साथ ही उसने दावा किया कि उसकी आईडी किसी ने हैक कर रखी है और वही उसे चला रहा है।

पुलिस बोली- गोलीकांड में तीसरा आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार नीलोखेड़ी गोलीकांड में दो आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। योगेश मामले में तीसरा आरोपी है। पुलिस का कहना है कि योगेश ने नीलोखेड़ी में गोली चलाई थी, इसलिए उसे पकड़ने के लिए एलओसी जारी की गई थी। बीरू हत्याकांड से जुड़ी जानकारी भी उसके पास होने की बात सामने आई है।