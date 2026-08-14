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    करनाल में जीटी रोड पर 30 लाख की लूट, पिस्टल के बल पर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:17 AM (IST)

    करनाल के बसताड़ा गांव के पास जीटी रोड पर देर रात एक कार सवार युवक से स्कॉर्पियो सवार पांच बदमाशों ने पिस्टल के बल पर 30 लाख रुपये लूट लिए। ...और पढ़ें

    करनाल में जीटी रोड पर 30 लाख की लूट (प्रतीकात्मक फोटो)

    करनाल में जीटी रोड पर 30 लाख की लूट (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. करनाल में जीटी रोड पर 30 लाख रुपये की लूट।

    2. पिस्टल के बल पर स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने वारदात की।

    3. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही, मामले की जांच जारी।

    जागरण संवाददाता, करनाल। जीटी रोड पर बसताड़ा गांव के समीप बुधवार देर रात को कार सवार एक युवक से स्कॉर्पियो सवार पांच युवक पिस्टल के बल पर 30 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। कार चालक का आरोप है कि उसके सिर पर पिस्टल का बट भी मारा गया।

    हालांकि, शिकायतकर्ता की कार में तीन अन्य युवक भी सवार थे, लेकिन वारदात के दौरान वह कार से बाहर नहीं निकले। सूचना मिलने पर रात को ही मधुबन थाना पुलिस और सीआइए की टीमें मौके पर पहुंच गई थी और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अभी जांच कर रही है कि लूट हुई है या नहीं।

    आस पास की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है। माजरा रोड़ान निवासी नरेंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि वह अपने तीन दोस्तों के साथ दिल्ली से पेमेंट लेकर करनाल की तरफ आ रहे थे। उन्हें गांव बसताड़ा में अपने भाई को किसी काम के सिलसिले में रजिस्ट्री की पेमेंट देनी थी।

    उनका दावा है कि उनके पास करीब 30 लाख रुपये की नकदी थी। बसताड़ा में पहुंचने के बाद जब वे अपनी कार की डिक्की से नकदी का बैग निकाल रहे थे, उसी दौरान काले रंग की एक स्कार्पियो वहां पहुंची। आरोप है कि स्कार्पियो में चार-पांच युवक सवार थे। उन्होंने उनके साथ मारपीट की और नकदी

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    6 पुलिस कंट्रोल रूम से बसताड़ा में रुपये छीने जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। तमाम एंगल पर जांच की जा रही है। -इंस्पेक्टर लखबीर सिंह, मधुबन थाना प्रभारी