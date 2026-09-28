करनाल में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, 17 वर्षीय युवक की मौत

जागरण संवाददाता, करनाल। मूनक गांव में रविवार रात करीब आठ बजे ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से स्कूटी सवार 17 वर्षीय युवक सावन की मौत हो गई। ट्रैक्टर-ट्राली में बड़ी मशीन लदी थी और चालक गलत दिशा से आ रहा था।

हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और स्वजन को सौंप दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रेर कलां गांव निवासी मृतक सावन के बड़े भाई प्रविंद्र ने बताया कि सावन तेल डलवाने के लिए गया था और लौटते समय ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर का शिकार हो गया।