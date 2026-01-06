करनाल में युवक को शराब पिलाकर जिंदा जलाने की कोशिश, नकदी और मोबाइल लूटा

जागरण संवाददाता, करनाल। खराजपुर गांव में एक युवक को शराब पिलाकर जिंदा जलाने की कोशिश और नकदी व मोबाइल लूटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपितों ने युवक को उसी के घर में पहले शराब पिलाई गई, फिर उस पर आग लगा दी गई।

झुलसे युवक को परिजन अलग-अलग शहरों में इलाज के लिए लेकर गए। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में गांव खराजपुर निवासी प्रेम ने बताया कि 13 दिसंबर को करीब 3 बजे उसे उसके चाचा के लड़के सुनील ने सूचना दी कि उसके भाई बिक्की उर्फ विकास को आग लगा दी गई है।

सूचना मिलते ही वह घर पहुंचा, जहां उसका भाई गंभीर रूप से झुलसा हुआ था। पीड़ित बिक्की उर्फ विकास ने परिजनों को बताया कि गांव खराजपुर के रवि और सचिन उर्फ भिंडी उसके साथ घर आए थे। दोनों को पहले से जानकारी थी कि उसके पास रुपये हैं।