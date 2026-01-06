Language
    करनाल में युवक को शराब पिलाकर जिंदा जलाने की कोशिश, नकदी और मोबाइल लूटा

    By Rakesh Chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:15 PM (IST)

    करनाल के खराजपुर गांव में एक युवक को शराब पिलाकर जिंदा जलाने और नकदी व मोबाइल लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित बिक्की उर्फ विकास को उसके ही घर में ...और पढ़ें

    शराब पिलाकर जिंदा जलाने की कोशिश, नकदी और मोबाइल की लूट। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, करनाल। खराजपुर गांव में एक युवक को शराब पिलाकर जिंदा जलाने की कोशिश और नकदी व मोबाइल लूटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपितों ने युवक को उसी के घर में पहले शराब पिलाई गई, फिर उस पर आग लगा दी गई।

    झुलसे युवक को परिजन अलग-अलग शहरों में इलाज के लिए लेकर गए। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में गांव खराजपुर निवासी प्रेम ने बताया कि 13 दिसंबर को करीब 3 बजे उसे उसके चाचा के लड़के सुनील ने सूचना दी कि उसके भाई बिक्की उर्फ विकास को आग लगा दी गई है।

    सूचना मिलते ही वह घर पहुंचा, जहां उसका भाई गंभीर रूप से झुलसा हुआ था। पीड़ित बिक्की उर्फ विकास ने परिजनों को बताया कि गांव खराजपुर के रवि और सचिन उर्फ भिंडी उसके साथ घर आए थे। दोनों को पहले से जानकारी थी कि उसके पास रुपये हैं।

    आरोप है कि दोनों ने उसे शराब पिलाई और फिर जान से मारने की नीयत से आग लगा दी। उसके ट्रैक सूट से 18 हजार रुपये और मोबाइल निकालकर ले गए। थाना प्रभारी विक्रांत ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।