हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज करनाल की वाल्मीकि बस्ती में अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाई गई।हंगामे की आशंका के चलते मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। कुछ लोगों ने कार्रवाई से पहले ही अपने घरों को खाली कर दिया था जबकि कुछ ने टीम का विरोध किया।

करनाल की वाल्मीकि बस्ती में HUDA का एक्शन, कई घरों पर चली जेसीबी; मौके पर मौजूद रही पुलिस फोर्स

करनाल, जागरण संवाददाता। शहर के सेक्टर-12 स्थित वाल्मीकि बस्ती में एक बार फिर प्रशासन की ओर से कब्जा किए गए घरों पर सख्त कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट के आदेश पर इन घरों को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। हंगामे की आशंका के चलते मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। पूरी कार्रवाई को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) की ओर से अंजाम दिया गया। हालांकि, कुछ लोगों ने कार्रवाई से पहले ही अपने घरों को खाली कर दिया था, जबकि कुछ ने टीम का विरोध किया। इसके बावजूद उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में विभागीय टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ अभियान चलाकर कई निर्माण ध्वस्त कर दिए। काफी समय से चल रही थी कवायद उल्लेखनीय है कि वाल्मीकि बस्ती के लोगों को यह क्षेत्र खाली कराने के लिए काफी समय से प्रशासनिक स्तर पर कवायद चल रही है। यहां के निवासियों को प्रशासन की ओर से सेक्टर-16 में प्लॉट भी आवंटित किए जा चुके हैं और इनमें से कई लोग वहां शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने अभी भी मकानों पर कब्जा कर रखा था। उनके मकानों पर कब्जा हटवाने के लिए प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसके तहत मंगलवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कई निर्माण ध्वस्त कर दिए गए।

