Haryana Weather: मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच इस महीने सामान्य रहेगा मानसून, 6 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना

हरियाणा में जुलाई के महीने में मानसून मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 जुलाई तक कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। जबकि सात से 13 जुलाई के दौरान सामान्य स्तर से कम वर्षा के आसार हैं। मानसून अभी उत्तरी सीमा में एक्टिव है और इसके आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं।

मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच इस महीने सामान्य रहेगा मानसून, 6 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना

करनाल, जागरण संवाददाता। मानसून फिलहाल उत्तरी सीमा में सक्रिय है। इसकी टर्फ रेखा बीकानेर, नारनौल और फिरोजपुर से गुजर रही है। इससे मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार छह जुलाई तक हरियाणा में कुल वर्षा स्तर सामान्य से कुछ अधिक रह सकता है। जबकि सात से 13 जुलाई के दौरान सामान्य स्तर से कम वर्षा के आसार हैं। जुलाई में सामान्य रहेगा मानसून इस बीच अधिकतम तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है। इस तरह लगातार उतार-चढ़ाव के चलते जुलाई में कुल मिलाकर मानसून सामान्य रहने की संभावना है। फिलहाल कोई नई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। वर्तमान मौसमी परिस्थितियों के तहत मानसून की उत्तरी सीमा एनएलएम लगातार अक्षांश से होकर गुजर रही है। क्या है मानसून की स्थिति उत्तर पश्चिम राजस्थान से लेकर दक्षिण हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए मणिपुर तक औसत समुद्र तल पर दिखाई दे रही पूर्व-पश्चिम ट्रफ रेखा बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और दक्षिण असम तक कायम है। वहीं एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र से उत्तर-पूर्व अरब सागर तक ट्रफ रेखा के साथ पूर्वी राजस्थान तथा गुजरात में औसत समुद्रतल से 3.1 से 5.8 किलोमीटर ऊपर है। एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पछुआ हवाओं में गर्त के रूप में है, जिसकी धुरी समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर है। दो, तीन व चार जुलाई को अलग-अलग स्थानों और उसके बाद कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। उत्तर हरियाणा में दो जुलाई को मौसम आम तौर पर शुष्क रहेगा। राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी किसी बड़े मौसमी बदलाव के आसार नहीं हैं। इस बीच शनिवार को राज्य में सर्वाधिक तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस बालसमंद में और सबसे कम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस पंचकूला में रिकार्ड किया गया। राज्य में न्यूनतम व अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता स्तर 55 से 93 प्रतिशत के मध्य बना है।

Edited By: Rajat Mourya