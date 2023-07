Haryana Weather: कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की संभावना, 19 जुलाई तक मौसम परिवर्तनशील; येलो अलर्ट जारी

Haryana Weather हरियाणा में कहीं हल्‍की तो कहीं मध्‍यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। इस बीच अलग-अलग स्थानों पर हल्की या मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। इसी अवधि में वर्षा के साथ अलग-अलग स्थानों पर आंधी आने या बिजली गिरने की भी संभावना है। अगले कुछ दिन राज्य में अधिकतम तापमान के औसत स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा।

कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की संभावना, 19 जुलाई तक मौसम परिवर्तनशील; येलो अलर्ट जारी

करनाल, जागरण संवाददाता: लगातार कायम मौसमी परिवर्तनशीलता के बीच पूरे राज्य में अगले पांच दिन के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच अलग-अलग स्थानों पर हल्की या मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। इसी अवधि में वर्षा के साथ अलग-अलग स्थानों पर आंधी आने या बिजली गिरने की भी संभावना है। अगले कुछ दिन राज्य में अधिकतम तापमान के औसत स्तर में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। लगातार सक्रिय मानसून व उत्तरी पाकिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व अरब सागर तक विस्तारित पश्चिमी विक्षोभ के कारण बनी मौसमी गतिविधियों के कारण मौसम निरंतर परिवर्तनशील है। प्रदेश में जुलाई के तीसरे व चौथे सप्ताह में वर्षा स्तर औसत से नीचे रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान और न्‍यूनतम तापमान सामान्‍य रहने के आसार अधिकतम तापमान में औसत स्तर से कुछ वृद्धि संभावित है। न्यूनतम तापमान स्तर सामान्य रहने के आसार हैं। वहीं प्रदेश में जुलाई के तीसरे तथा चौथे सप्ताह में वर्षा स्तर औसत से नीचे रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में औसत स्तर से कुछ वृद्धि संभावित है। न्यूनतम तापमान स्तर सामान्य रहने के आसार हैं। यहां बन रही तेज बारिश की संभावना अब मानसून टर्फ श्री गंगानगर, हिसार, अलीगढ़, डालटागंज, डीग्गा से बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तथा पाकिस्तान के उत्तर में साथ लगते पंजाब पर एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। जिससे हरियाणा राज्य के ऊपर एक काम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना बन रही है, जिससे अरबसागर की तरफ से नमी वाली हवाएं राज्य की तरफ ज्यादा बढ़ने की संभावना है। जिससे हरियाणा में 17 जुलाई से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बन रही है, जिससे राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में हवाएं के साथ 17 जुलाई रात्रि से 20 जुलाई के दौरान बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना बन रही है।

Edited By: Himani Sharma