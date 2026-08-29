हरियाणा में छात्रों की बल्ले-बल्ले, अब AC ई-बसों में भी फ्री सफर कर सकेंगे पास होल्डर

विशाल कौशिक, करनाल। हरियाणा रोडवेज में मुफ्त सफर करने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब वे हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड की एसी ई-बसों में भी निश्शुल्क सफर कर सकेंगे। अभी तक यह सुविधा केवल हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में ही मिलती थी, लेकिन अब ई-बसों में भी इसे लागू कर दिया गया है।

इस संबंध में एचसीबीएसएल मुख्यालय से 26 अगस्त 2026 को सभी जिलों के महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि 28 मई 2026 को पानीपत में मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा की गई घोषणा और एचसीबीएसएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद यह फैसला लिया है कि जिन विद्यार्थियों के पास वैध हरियाणा रोडवेज स्टूडेंट बस पास हैं, उन्हें एचसीबीएसएल की ई-बसों में भी मुफ्त यात्रा की अनुमति दी जाए।

वहीं, सामान्य बसों के मुकाबले एसी ई-बसों में किराया भी अधिक होता था। यह आदेश पानीपत, यमुनानगर, अंबाला, सोनीपत, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, पंचकूला, रोहतक, कुरुक्षेत्र सहित प्रदेश के 11 जिलों के जीएम को भेजा गया है। 11 जिलों में दौड़ रही 145 ई-बसें, पानीपत में सबसे ज्यादा 45 जानकारी के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के 11 शहरों में कुल 145 ई-बसें संचालित हो रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा 45 बसें पानीपत में चल रही हैं। ये सभी बसें वातानुकूलित हैं और शहर के अंदर लोकल रूट पर हर स्टॉप पर रुक-रुक कर चलती हैं।

इससे पहले इन बसों में पास मान्य नहीं था, जिससे विद्यार्थियों को टिकट लेना पड़ता था। जीएम कुलदीप सिंह ने बताया कि अब पास मान्य होने से विद्यार्थियों को गर्मी से राहत मिलेगी और वे एसी बसों में आरामदायक सफर कर सकेंगे।

करनाल में 5 ई-बसें, 140 सामान्य बसों का संचालन यदि करनाल की बात करें तो यहां डिपो में 140 सामान्य रोडवेज बसें संचालित हो रही हैं, जबकि शहर के अंदर 5 ई-बसें चल रही हैं। वहीं पानीपत में 120 सामान्य बसों के साथ 45 ई-बसें चल रही हैं।