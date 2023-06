हरियाणा में मानसून की चाल थोड़ी धीमी हो गई है। प्रदेश में मानसून एक्टिव जरूर है लेकिन अच्छी बारिश देखने को नहीं मिल रही है। कुछ जिलों में जहां काफी बारिश हुई है तो कुछ जिलों में सिर्फ बूंदाबादी ही हुई है। अगले दो दिन के दौरान राजस्थान पंजाब व हरियाणा के शेष हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

हरियाणा में मानसून का लेटेस्ट अपडेट; आने वाले दिनों में इन जिलों में होगी बारिश, जल्द कवर होगा पूरा प्रदेश

करनाल, जागरण संवाददाता। Haryana Monsoon Update मानसून की चाल आसानी से समझ नहीं आ रही है। पहले मौसम विभाग ने पांच दिनों के लिए पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन अब बदलते मौसमी सिस्टम के चलते विभाग अलर्ट नहीं दिखा रहा है। हालांकि, विभाग मान रहा है कि आने वाले दो दिन में प्रदेश में मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसके चलते प्रदेश के कई जिलों में आगामी दिन में बरसात की संभावना है। मानसून प्रदेश में सक्रिय भले ही हो गया हो, लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश में मानसून की एक समान बरसात दर्ज नहीं की गई है। मंगलवार को भी गुरुग्राम, रोहतक व महेंद्रगढ़ में अच्छी बरसात हुई। जबकि अंबाला व नारनौल में मध्यम बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य कई जिलों में बूंदाबांदी ही हुई। कहां-कहां बारिश की संभावना मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार, अगले दो दिन (बुधवार और गुरुवार) के दौरान राजस्थान कुछ और हिस्सों, पंजाब व हरियाणा के शेष हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके साथ ही आगामी तीन दिन में उत्तर हरियाणा के तहत आने वाले चंडीगढ़, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला व पंचकूला में बरसात की संभावना है। दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा के तहत आने वाले जिले महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत व पानीपत में 28 जून को बरसात की संभावना है। जबकि इन जिलों में 29 जून को बादल छाए रहेंगे, जबकि बरसात की संभावना कम है। 30 जून को फिर कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। पश्चिम व दक्षिण-पश्चिम हरियाणा के तहत आने वाले जिले सिरसा, फतेहाबाद, जींद, चरखीदादरी, भिवानी व हिसार में आगामी तीन दिन में कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है।

Edited By: Rajat Mourya