हरियाणा: 15 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू, किसानों ने रखी 600 रुपये प्रति क्विंट गन्ने के रेट की शर्त

जागरण संवाददाता, करनाल। किसान यूनियन एवं गन्ना एक्शन कमेटी की बैठक बुधवार को किसान भवन में हुई। इसमें किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। किसानों ने गन्ने का भाव बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल करने, धान की सरकारी खरीद 15 सितंबर से शुरू करने और राइस मिलों से जुड़े खरीद संबंधी मुद्दों का समय रहते समाधान करने की मांग उठाई।

बैठक को संबोधित करते हुए किसान नेता रामपाल चहल, मनजीत सिंह और राहुल कलसौरा ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। साथ ही धान की खरीद शुरू होने से पहले मंडियों और खरीद एजेंसियों से जुड़े सभी प्रबंध पूरे किए जाने चाहिए, ताकि सीजन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

गन्ना एक्शन कमेटी के प्रधान एवं वरिष्ठ किसान नेता रामपाल चहल ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के ब्लाक अध्यक्ष मनजीत सिंह ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए गन्ने का वर्तमान भाव पर्याप्त नहीं है। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो उसी अनुपात में गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया जाना चाहिए।