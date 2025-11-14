Language
    करनाल में चाय की दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

    By Rakesh Chauhan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    करनाल के आईटीआई चौक पर एक चाय की दुकान में बुधवार रात आग लग गई। लोगों ने धुआं देखकर मालिक को सूचित किया और दमकल विभाग को बुलाया। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान के पास का खोखा भी जल गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

    चाय की दुकान में लगी आग। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, करनाल। आईटीआई चौक पर बुधवार रात को एक चाय की दुकान में अचानक आग लग गई। आग को देखकर लोग एकत्रित हो गए और तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी और दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चाय की दुकान के समीप एक खोखा था वह भी आग की चपेट में आ गया।

    लोगों ने बताया कि दुकान से पहले धुआं निकल रहा था। इसकी सूचना उन्होंने दुकान के मालिक को दी। आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए उन्होंने भी पानी की बाल्टियों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पा पाए। दुकान में गैस सिलिंडर के डर से लोग पीछे हट गए। दमकल विभाग की गाड़ी ने ही आग पर काबू पाया। आग का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।