करनाल में चाय की दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, करनाल। आईटीआई चौक पर बुधवार रात को एक चाय की दुकान में अचानक आग लग गई। आग को देखकर लोग एकत्रित हो गए और तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी और दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चाय की दुकान के समीप एक खोखा था वह भी आग की चपेट में आ गया।

लोगों ने बताया कि दुकान से पहले धुआं निकल रहा था। इसकी सूचना उन्होंने दुकान के मालिक को दी। आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए उन्होंने भी पानी की बाल्टियों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन आग पर काबू नहीं पा पाए। दुकान में गैस सिलिंडर के डर से लोग पीछे हट गए। दमकल विभाग की गाड़ी ने ही आग पर काबू पाया। आग का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।