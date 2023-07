Karnal: यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से तबाही, गांवों में घुसा पानी; राहत-बचाव का काम जारी

Karnal News करनाल जिले में इंद्री और गढ़ी बीरबल क्षेत्र के बाद अब कुंजपुरा से लेकर घरौंडा क्षेत्रों में यमुना से सटे गांवों में पानी पहुंच रहा है। करनाल ब्लॉक के भी कुछ हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला उपायुक्त अनीश यादव निरंतर गावों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने राहत- बचाव कार्य के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

करनाल में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से तबाही, गांवों में घुसा पानी

करनाल, जागरण संवाददाता। करनाल जिले में इंद्री और गढ़ी बीरबल क्षेत्र के बाद अब कुंजपुरा से लेकर घरौंडा क्षेत्रों में यमुना से सटे गांवों में पानी पहुंच रहा है। करनाल ब्लॉक के भी कुछ हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। वहीं, सेना की टीम टूटे तटबंध ठीक करने के साथ ही राहत कार्य में भी जी जान से जुटी है। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में जाते समय सेना का एक वाहन तेज बहाव में पलटते पलटते बचा, जिसे ट्रैक्टरों की मदद से सुरक्षित निकाल लिया गया। अनीश यादव निरंतर बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर रहे दौरा करनाल के निकट कुंजपुरा और बड़ागांव जैसे क्षेत्रों में प्रशासनिक टीम लगातार दौरे कर रही हैं। क्षेत्र वासियों से भी सतर्कता बरतने और संयम रखने का अनुरोध किया गया है। बाढ़ की आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला उपायुक्त अनीश यादव निरंतर गावों का दौरा कर रहे हैं। वह राहत व बचाव के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। राहत और बचाव कार्य को तेज करने के दिए निर्देश वीरवार सुबह जिला उपायुक्त ने नगला फार्म का दौरा किया। इस दौरान घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण व अलग-अलग विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त अनीश यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कोई कोताही न बरती जाए। फिलहाल घरौंडा सहित तीन ब्लाकों में खतरा कायम है।

