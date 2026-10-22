हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना में अब 1.80 लाख आय तक के परिवार होंगे पात्र, हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

जागरण संवाददाता, करनाल। डीसी डा. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

अब योजना का दायरा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पात्र महिलाओं का पंजीकरण 17 सितंबर से शुरू किया गया है। योजना के लिए महिला की आयु 23 से 60 वर्ष के बीच और हरियाणा में कम से कम 15 वर्ष का निवास होना आवश्यक है।