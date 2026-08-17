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करनाल में जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर अड़े ठेका कर्मचारी, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन

By Digital Desk Edited By: Anku Chahar
Updated: Mon, 17 Aug 2026 11:10 AM (IST)

कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ठेका कर्मचारियों ने जॉब सिक्योरिटी की मांग पर सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने सरकार से उनके फार्म स्वीकार कर भविष्य सुरक्षित करने की अपील की।

जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर कर्मचारियों का सांकेतिक धरना (फोटो: जागरण)

जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर कर्मचारियों का सांकेतिक धरना (फोटो: जागरण)

जागरण संवाददाता, करनाल। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों ने जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर सोमवार को दो घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया।

कर्मचारियों ने सरकार और कॉलेज प्रशासन से मांग की कि जॉब सिक्योरिटी के तहत उनके फार्म स्वीकार किए जाएं, ताकि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

कर्मचारियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में सात सौ से अधिक कर्मचारी ठेके के माध्यम से विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। इनमें कई कर्मचारी लंबे समय से अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इसके बावजूद उन्हें नौकरी की स्थायी सुरक्षा नहीं मिल रही है। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और जॉब सिक्योरिटी के तहत फार्म स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

धरना प्रदर्शन के दौरान अस्पताल में कामकाज प्रभावित हुआ, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों को इलाज और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे आंदोलन को आगे बढ़ाने पर विचार करेंगे।