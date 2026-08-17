करनाल में जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर अड़े ठेका कर्मचारी, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, करनाल। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों ने जॉब सिक्योरिटी की मांग को लेकर सोमवार को दो घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया।

कर्मचारियों ने सरकार और कॉलेज प्रशासन से मांग की कि जॉब सिक्योरिटी के तहत उनके फार्म स्वीकार किए जाएं, ताकि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

कर्मचारियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में सात सौ से अधिक कर्मचारी ठेके के माध्यम से विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। इनमें कई कर्मचारी लंबे समय से अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।