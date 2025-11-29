करनाल में हलवाई को मिली 20 साल की कैद, घर में नहा रही नाबालिग से किया था दुष्कर्म 

जागरण संवाददाता, करनाल। तरावड़ी क्षेत्र के एक घर में नहा रही साढ़े 11 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले 32 वर्षीय हलवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद और 16 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन जज गुनीत अरोड़ा की अदालत ने 12 लोगों की गवाही और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर शनिवार को फैसला सुनाया है। मामला जून 2021 का है।

जिला न्यायवादी डा. पंकज सैनी ने बताया कि इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अमन कौशिक ने की है। उन्होंने बताया कि तरावड़ी थाना में नाबालिग लड़की की माता ने 25 जून 2021 को शिकायत दी थी कि 24 जून 2021 को वह और उसका पति काम से घर से बाहर गए थे।

उसकी साढ़े वर्षीय नाबालिग बेटी घर के अंदर बाथरूम में नहा रही थी। इसी दौरान सुनील ने बाथरूम में घुसकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उसे जान से मारने की धमकी दी गई। जब वह घर पहुंची तो बेटी ने उसको सारी बातें बताई।