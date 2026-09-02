करनाल सुसाइड केस: रिटायरमेंट पर सजने वाला था रंगीन टेंट, पर नहीं हुई बहाली; अब SE गीतूराम के घर लगा सफेद शामियाना

जागरण संवाददाता, करनाल। बिजली निगम के एसई गीतूराम तंवर की 31 अगस्त को होने वाली सेवानिवृत्ति की तैयारियां पहले से की जा रही थी। उन्होंने सेवानिवृत्ति के अवसर पर बड़ी पार्टी का सपना संजोया था।

उम्मीद थी कि विभाग उन्हें बहाल कर देगा। इसके लिए रंगीन टेंट लगाने समेत अन्य तैयारियां भी शामिल थी, लेकिन विभाग ने उन्हें बहाल नहीं किया और उनके सपने टूट गए।

आवास पर लगा सफेद शामियाना

31 अगस्त को वे अपनी सारी उम्मीदें खो बैठे और मान सम्मान नहीं मिलने के चलते अपनी जान गवां दी। मंगलवार को उनके सेक्टर नौ स्थित आवास 1731 पर रंगीन टेंट की जगह सफेद शामियाना लगा। इसे किसी घर में मौत होने के बाद लगाया जाता है।

घर में मातम छाया रहा। गीतू राम की बेटी वृंदा ने कहा कि पापा को पूरी उम्मीद थी कि विभाग उनके साथ न्याय करेगा, लेकिन न्याय नहीं मिला तो वे इतने दुखी हुए कि वे दुनिया ही छोड़ गए। एसई गीतू राम का 20 अगस्त को जन्मदिन था।