Karnal: सीएम मनोहर लाल ने विकास कार्यों पर मेयर व पार्षदों के साथ की चर्चा

Karnal मुख्यमंत्री मनोहर लाल नगर निगम में कांफ्रेंस हाल में करनाल के सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में विकास कार्यों पर चर्चा की है। विकास फंड सहित आमजन के लिए अनिवार्य कार्यों को प्राथमिकता पर करवाने पर जोर दिया गया है। एसपी शशांक कुमार सावन ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सतर्क है।

सीएम मनोहर लाल ने विकास कार्यों पर मेयर व पार्षदों के साथ की चर्चा : जागरण

