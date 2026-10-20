मालगाड़ी के डिब्बे पर पतंग लूटने चढ़ा बच्चा, 25 हजार वोल्ट की तार से झुलसकर मौत

जागरण संवाददाता, करनाल। रेलवे स्टेशन के समीप सोमवार शाम मालगाड़ी के डिब्बे पर पतंग लूटने चढ़े 14 वर्षीय बच्चे की 25 हजार वोल्ट की बिजली की तार की चपेट में आने से मौत हो गई। करंट लगने से बच्चे का शरीर बुरी तरह झुलस गया और उसके कपड़े भी जल गए।

हादसे के दौरान मालगाड़ी के डिब्बे से नीचे गिरने के कारण उसके सिर पर भी गंभीर चोट लगी। सूचना मिलने पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। देर शाम तक मृतक बच्चे की पहचान नहीं हो पाई थी।