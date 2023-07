Karnal News मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की है। अब 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष और महिलाओं को हरियाणा सरकार पेंशन देने का विचार करेगी। इस योजना पर सरकार करीब एक माह के अंदर फैसला लेगी। जन संवाद में एक 60 वर्ष के अविवाहित बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेंशन संबंधी शिकायत रखी जिसपर मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की।

अविवाहित पुरुष और महिलाओं को पेंशन देने का विचार कर रही हरियाणा सरकार, एक माह के अंदर लिया जाएगा फैसला

Your browser does not support the audio element.

करनाल, जागरण संवाददाता: मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 45 से 60 साल तक अविवाहित पुरुष व महिला को पेंशन देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना पर सरकार करीब एक माह के अंदर फैसला भी लेगी। इतना ही नहीं सरकार किसानों की सबसे बड़ी भूमि की तकसीम जैसी समस्या का भी समाधान करने का प्रयास कर रही है। इस समस्या का जैसे ही कोई रास्ता मिलेगा, उस समय किसानों की यह समस्या दूर हो जाएगी। सीएम मनोहर ने जनसंवाद में लोगों की समस्‍याओं का किया समाधान मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को करनाल के गांव कलामपुरा में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव कलामपुरा के सामुदायिक केंद्र में वन विभाग की तरफ से पौधे लगाए और फिर जन संवाद कार्यक्रम के दौरान गांव कलामपुरा के लोगों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के हर दुखी व्यक्ति के साथ वे स्वयं खड़े हैं। इसलिए जन संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। पांच जिलों में हो चुका कार्यक्रम जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एक-एक समस्या का समाधान करने के उपरांत संबंधित व्यक्ति को दूरभाष या फिर एसएमएस के जरिए फीडबैक भी दिया जा रहा है। इस प्रदेश में दो अप्रैल लेकर अब तक पांच जिलों में जन संवाद कार्यक्रम कर चुके हैं और प्रदेश में अगले जन संवाद कार्यक्रम 15 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के द्वार पर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। सरकार ने आनलाइन प्रणाली से घर बैठे तमाम सुविधाएं देने का किया काम- सीएम इससे पहले पिछली सरकारो में लोगों को सीएम, मंत्री और विधायकों के चक्कर काटने पड़ते थे। यहां तक कि चंडीगढ़ में कई-कई दिनों रहकर अपने काम करवाने के लिए भटकना पड़ता था। इस सरकार ने लोगों को पारदर्शी और आनलाइन प्रणाली से घर बैठे तमाम सुविधाएं देने का काम किया है। अब ट्रांसफर के लिए भी चंडीगढ़ की बजाय आनलाइन प्रणाली से अपनी पसंद के अनुसार स्टेशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। दुकानदारों को उनका मालिकाना हक देने का काम किया- सीएम सीएम ने कहा कि सरकार ने शहरों में पांच लाख दुकानदारों को उनका मालिकाना हक देने का काम किया है और सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां सरकार ने हरियाणा रोजगार कौशल निगम के माध्यम से हजारों नौकरियां दी हैं, वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 50 हजार लोगों को ऋण उपलब्ध करवाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। हमेशा चुनाव को लेकर रहते हैं तैयार सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से 1 लाख लोगों को ऋण उपलब्ध करवाकर उनका रोजगार स्थापित करवाया जाए। इसके अलावा प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेल्फ हैल्प ग्रुप की 50 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए। हमेशा चुनाव के लिए रहते हैं तैयार-सीएम सीएम मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के सवाल पर कहा कि पांच साल में कोई ना कोई चुनाव आता है। वह हमेशा चुनाव को लेकर तैयार रहते हैं। पुलिस कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अच्छा कार्य कर रही हरियाणा सरकार- सीएम आगामी समय में नगर निगम, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयार हैं। हमारा कैडर, एक ताकत, सरकार की उपलब्धियां व पार्टी की नीतियां, इन सबको लेकर चुनाव के समय जनता के बीच में जाते हैं। उन्होंने दिग्विजय चौटाला द्वारा दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने के बयान पर सीएम मनोहर ने कहा कि यह प्रश्न दिग्विजय चौटाला से ही पूछा जाए। प्रदेश में व्यापारियों से फिरौती मांगने की घटनाओं के सवाल पर कहा कि प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में अच्छा कार्य कर रही है। जब भी किसी भी प्रकार के अपराध का पता चलता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। प्रदेश की पुलिस ने राज्य में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपराधियों को पकड़ा है।

Edited By: Himani Sharma