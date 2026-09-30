करनाल में ट्रैक्टर ट्रॉली ने महिला को कुचला, हादसे में सरकारी स्कूल की दीवार भी गिरी

जागरण संवाददाता, करनाल। गांव कैलाश में ई-रिक्शा का इंतजार कर रही 40 वर्षीय महिला की ट्रैक्टर ट्राली चालक ने टक्कर मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से सरकारी स्कूल की दीवार भी गिर गई। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया है और ट्रैक्टर ट्राली चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ट्राली में पराली भरी हुई थी।

कैलाश गांव निवासी कुलदीप ने बताया कि उसकी पत्नी रीटा (40) लोगों के घरों में काम करके परिवार का पालन-पोषण करती थी। वह खुद सफाई कर्मचारी है। उसकी 3 बेटियां और एक बेटा है। हादसे से पांच मिनट पहले ही उसकी पत्नी से बात हुई थी।