करनाल में श्रद्धालुओं से भरे कैंटर पर गिरा हाईटेंशन तार, बचाने आए पूर्व सैनिक की मौत; आग में 17 लोग झुलसे
घरौंडा में श्रद्धालुओं से भरे कैंटर के हाईटेंशन तार से टकराने से करंट लगने से एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 17 श्रद्धालु झुलस गए, जिनमें से सात को करनाल रेफर किया गया है।
HighLights
घरौंडा में श्रद्धालुओं का कैंटर हाईटेंशन तार से टकराया।
पूर्व सैनिक नरेश की करंट लगने से मौके पर मौत।
हादसे में करीब 17 श्रद्धालु झुलसे, सात रेफर।
संवाद सहयोगी, घरौंडा (करनाल)। वार्ड नंबर-15 में शनिवार देर रात राजस्थान के बागड़ धाम जा रहा श्रद्धालुओं से भरा कैंटर हाईटेंशन तार से टकरा गया। इससे कैंटर में करंट उतर आया और जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। कैंटर में 50 के करीब महिलाएं, बच्चे व पुरुष श्रद्धालु सवार थे। धमाके की आवाज सुनकर जब भूतपूर्व सैनिक नरेश श्रद्धालुओं की मदद को घर से बाहर आए तो वे तार की चपेट में आ गए।
करंट लगने से उनकी मौत हो गई। हादसे में करीब 17 महिला और पुरुष करंट व आग से झुलस गए। इनमें से सात को करनाल रेफर किया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो चुकी है। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कैंटर में गैस का सिलिंडर भी रखा था, गनीमत रही लोगों ने उसे समय रहते उतार लिया। बता दें वार्ड 15 में खाटूश्याम मंदिर है।
कैंटर पर गिरा हाईटेंशन तार
अलग-अलग गांवों से यहां श्रद्धालु राजस्थान के बागड़ धाम जाने को एकत्रित हुए थे। 15 अगस्त की रात नौ बजकर 12 मिनट पर कैंटर में सवार होकर श्रद्धालु निकले। कैंटर में बैठने के लिए ऊपर नीचे दो पार्ट बनाए थे। नीचे महिलाएं बैठी थीं और ऊपर पुरुष। वर्षा से बचने के लिए और तिरपाल लगाने के लिए अलग से करीब तीन फीट ऊंचा लोहे का पाइप भी लगाया था।
कुछ दूर चलते ही नौ बजकर 13 मिनट पर इसी पाइप से हाईटेंशन तार से टकरा गया और तार टूटकर कैंटर पर गिर गया। हादसे में घरौंड़ा निवासी मीना, कैरवाली निवासी सोहन पाल, अमृतपुर कलां निवासी बिजेंद्र, विकास, अनीता सहित सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया गया है। हाईटेंशन तार की चपेट में आकर मारे गए भूतपूर्व सैनिक नरेश कुमार दो बच्चों के पिता थे। उनके भाई महेंद्र भी सेना में हैं और पिता सतपाल भी सेना से ही सेवानिवृत्त हुए हैं।