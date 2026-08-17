करनाल में श्रद्धालुओं से भरे कैंटर पर गिरा हाईटेंशन तार, बचाने आए पूर्व सैनिक की मौत; आग में 17 लोग झुलसे

संवाद सहयोगी, घरौंडा (करनाल)। वार्ड नंबर-15 में शनिवार देर रात राजस्थान के बागड़ धाम जा रहा श्रद्धालुओं से भरा कैंटर हाईटेंशन तार से टकरा गया। इससे कैंटर में करंट उतर आया और जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। कैंटर में 50 के करीब महिलाएं, बच्चे व पुरुष श्रद्धालु सवार थे। धमाके की आवाज सुनकर जब भूतपूर्व सैनिक नरेश श्रद्धालुओं की मदद को घर से बाहर आए तो वे तार की चपेट में आ गए।

करंट लगने से उनकी मौत हो गई। हादसे में करीब 17 महिला और पुरुष करंट व आग से झुलस गए। इनमें से सात को करनाल रेफर किया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो चुकी है। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कैंटर में गैस का सिलिंडर भी रखा था, गनीमत रही लोगों ने उसे समय रहते उतार लिया। बता दें वार्ड 15 में खाटूश्याम मंदिर है।

कैंटर पर गिरा हाईटेंशन तार अलग-अलग गांवों से यहां श्रद्धालु राजस्थान के बागड़ धाम जाने को एकत्रित हुए थे। 15 अगस्त की रात नौ बजकर 12 मिनट पर कैंटर में सवार होकर श्रद्धालु निकले। कैंटर में बैठने के लिए ऊपर नीचे दो पार्ट बनाए थे। नीचे महिलाएं बैठी थीं और ऊपर पुरुष। वर्षा से बचने के लिए और तिरपाल लगाने के लिए अलग से करीब तीन फीट ऊंचा लोहे का पाइप भी लगाया था।